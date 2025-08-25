என் மலர்
விலையில் அதிக மாற்றங்கள் இன்றி மலிவு விலை எஸ்யூவி-யை அப்டேட் செய்த ரெனால்ட்
- 8 இன்ச் டச்-ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் ஸ்கிரீன் மற்றும் முழு டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
- 5-ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வழங்கப்படுகிறது.
ரெனால்ட் நிறுவனம் புதுப்பிக்கப்பட்ட கைகர் மாடல் காரை இந்திய சந்தையில் ரூ.6.29 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆரம்ப விலையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இத்துடன் சற்றே சக்திவாய்ந்த டர்போ வேரியண்ட் ரூ.9.99 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆரம்ப விலையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. டிரைபர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் அறிமுகத்தைத் தொடர்ந்து எஸ்யூவியின் சமீபத்திய மாடல் வருகிறது.
இந்திய சந்தையில் மிகவும் மலிவு விலையில் கிடைக்கும் எஸ்யூவிகளில் ஒன்று கைகர். தோற்றத்தில் தொடங்கி, ரெனால்ட் கைகர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் அதன் முந்தைய மாடலை விட சிறிதளவு மாற்றங்களுடன் வருகிறது. இது இப்போது மெலிதான கிரில்லைச் சுற்றி டி.ஆர்.எல்.களுக்கான நேர்த்தியான வடிவமைப்புடன் வித்தியாசமான கவர்ச்சியை வழங்குகிறது.
மையத்தில் நிறுவனத்தின் புதிய லோகோ இடம்பெற்றிருக்கிறது. மேலும், ஃபாக் லேம்ப்-களுடன் புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட பம்பருடன், ஹெட்லேம்ப் ஹவுசிங்கின் வடிவமைப்பு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், 16 இன்ச் அலாய் வீல்களுக்கான புதிய வடிவமைப்புடன் வாகனத்தின் ஒட்டுமொத்த தோற்றம் அப்படியே உள்ளது. இவை அனைத்தும் ஒரு புதிய பச்சை நிற ஃபினிஷ் செய்யப்பட்டுள்ளது.
உட்புறத்தில், புதுப்பிக்கப்பட்ட எஸ்யூவி கிட்டத்தட்ட அதே அமைப்பைப் பெறுகிறது. எனினும், டேஷ்போர்டில் பிளாக் மற்றும் கிரே நிறங்களைக் கொண்ட புதிய டூயல்-டோன் ஃபினிஷ் செய்யப்பட்டுள்ளது. கவனத்தை ஈர்க்கும் மற்றொரு விஷயமாக, 8 இன்ச் டச்-ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் ஸ்கிரீன் மற்றும் முழு டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
இந்த எஸ்யூவி-க்கான அம்சங்களின் பட்டியலில் வென்டிலேட் செய்யப்பட்ட முன் இருக்கைகள், 360-டிகிரி கேமரா, ஆட்டோ விளக்குகள் மற்றும் வைப்பர்கள், வயர்லெஸ் சார்ஜர் மற்றும் பல உள்ளன. பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக, இந்த எஸ்யூவி-இல் ஆறு ஏர்பேக்குகள் தரநிலையாக, ESP, டயர் பிரஷர் மானிட்டர், ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் மற்றும் பல போன்ற அம்சங்களைப் பெறுகிறது.
புதிய ரெனால்ட் கைகர் ஃபேஸ்லிஃப்ட் இப்போது 72 ஹெச்பி பவர் வெளிப்படுத்தும் 1.0 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் எஞ்சின் மற்றும் 100 ஹெச்பி பவர் வெளிப்படுத்தும் 1.0 லிட்டர் டர்போ-பெட்ரோல் எஞ்சின் ஆப்ஷன்களை வழங்குகிறது. இவற்றுடன் 5-ஸ்பீடு மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் வழங்கப்படுகிறது. நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் எஞ்சின் AMT உடன் கிடைக்கிறது, அதே நேரத்தில் டர்போ-பெட்ரோல் எஞ்சின் CVT ஆட்டோமேடிக் டிரான்ஸ்மிஷனுடன் வழங்கப்படுகிறது.