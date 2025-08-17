என் மலர்
நிசான் மேக்னைட் புது வேரியண்ட் இந்தியாவில் அறிமுகம்
நிசான் நிறுவனம், தன்னுடைய மேக்னைட் காரில் புதிய குரோ எடிஷனை இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. குரோ என்றால் ஜப்பானிய மொழியில் கருப்பு எனப் பொருள். பெயருக்கேற்ப முழுக்க முழுக்க கருப்பு வண்ணத்தில் மேக்னைட் எஸ்.யு.வி. அடிப்படையில் இந்தக் கார் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
கேபின், டேஷ் போர்ட் ஸ்டீரிங் வீல், கன்சோல், ரூஃப், முன்புற கிரில், பம்பர், அலாய் வீல்கள் என அனைத்தும் கருப்பு வண்ணத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதில் 1.0 லிட்டர் பெட்ரோல் எஞ்சின் இடம் பெற்றுள்ளது. இது அதிகபட்சமாக 71 எச்.பி. பவர் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டுள்ளது. இந்த யூனிட் உடன் மேனுவல் அல்லது ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் வழங்கப்படுகிறது. இதன் 1.0 லிட்டர் டர்போ பெட்ரால் எஞ்சின் வேரியண்ட் அதிகபட்சமாக 98 எச்.பி. பவரை வெளிப்படுத்தும். இதில் மேனுவல் அல்லது சி.வி.டி. கியர் பாக்ஸ் உள்ளது.
இந்த காரில் டுயல் டிஜிட்டல் ஸ்கிரீன், அர்காமிஸ் சவுண்ட் சிஸ்டம், ஆட்டோ-டிம்மிங் வசதியுடன் கூடிய ரியர் வியூ மிரர், கிளைமேட் கண்ட்ரோல், பின்புற இருக்கைகளுக்கு ஏ.சி. வெண்ட்கள் உட்பட பல அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
புதிய மேக்னைட் மாடலின் விலை சுமார் ரூ.8.3 லட்சம் என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. டாப் வேரியண்டான 1.0 லிட்டர் சி.வி.டி. சுமார் ரூ.10.86 லட்சம். ரூ.11 ஆயிரம் செலுத்தி காரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.