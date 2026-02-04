என் மலர்
வேற லெவல் லுக்கில் கிராவைட் எம்.பி.வி... புதிய வெளியீட்டு தேதியை அறிவித்த நிசான் இந்தியா..!
- புதிய எம்.பி.வி. கார் கிராவைட் வைட், சில்வர், பிளாக் மற்றும் கிரே நிற ஆப்ஷன்களில் சிக்னேச்சர் டீல் நிறத்தில் வழங்கப்படும்.
- முன்பக்க கிரில் ஒரு குரோம் ஸ்லாட் மற்றும் பானட்டில் கிராவைட் எழுத்துக்களைப் பெறுகிறது.
நிசான் இந்தியா நிறுவனம் கிராவைட் (Gravite) எம்.பி.வி. கார் மாடலை வருகிற 17ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த மாடல் ஜனவரி 21 ஆம் தேதி வெளியிட திட்டமிடப்பட்டு பின்னர் ஒத்திவைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
மார்ச் மாதத்தில் இருந்து இந்த மாடலுக்கான டெலிவரிகள் தொடங்கும் என்று நிசான் நிறுவனம் ஏற்கனவே தெரிவித்து இருந்தது. இதன் விலை அறிவிப்பு இந்த மாத இறுதியில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, வெளிப்புற வண்ணத் தட்டுகளைக் காட்டும் டீசரை நிசான் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி புதிய எம்.பி.வி. கார் கிராவைட் வைட், சில்வர், பிளாக் மற்றும் கிரே நிற ஆப்ஷன்களில் சிக்னேச்சர் டீல் நிறத்தில் வழங்கப்படும்.
முன்னர் பகிரப்பட்ட வடிவமைப்பு வரைபடங்கள் ஸ்டைலிங் பற்றிய தெளிவான பார்வையை தருகின்றன. இந்த எம்.பி.வி. ஹெட்லேம்ப் கிளஸ்டர்களுக்குள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கிடைமட்டமாக நிலைநிறுத்தப்பட்ட எல்இடி டிஆர்எல்-களைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் முன்பக்க கிரில் ஒரு குரோம் ஸ்லாட் மற்றும் பானட்டில் கிராவைட் எழுத்துக்களைப் பெறுகிறது.
கிராவைட் ரெனால்ட் ட்ரைபரை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால், இது மேனுவல் மற்றும் AMT கியர்பாக்ஸ் ஆப்ஷன்களுடன் இணைக்கப்பட்ட அதே 1.0 லிட்டர் பெட்ரோல் என்ஜினை பயன்படுத்தும். அம்சங்கள் மற்றும் வேரியண்ட் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் வெளியீட்டின் போது தெரியவரும்.