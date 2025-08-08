என் மலர்
கார்
அதிக மைலேஜ், சராசரி செயல்திறன் - சி.என்.ஜி. கார்களை வாங்கலாமா..?
- சி.என்.ஜி. என்பது கம்பிரஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் எனப்படும் இயற்கை எரிவாயுவில் இயங்கக்கூடியது.
- பெட்ரோல் விலையைவிட கொஞ்சம் குறைவானது.
ஆட்டோமொபைல் சந்தையில் பெட்ரோல், டீசல் கார்களுடன் எலெக்ட்ரிக், சி.என்.ஜி. கார்களும் விற்பனையாகின்றன. எலெக்ட்ரிக் மோகம் அதிகரித்திருந்தாலும், சி.என்.ஜி. மாடல் கார்களின் விற்பனை கொஞ்சம் மந்தமாகவே இருக்கின்றன.
உண்மையில், சி.என்.ஜி. கார்களை நம்பி தைரியமாக வாங்கலாம். ஏனெனில் சி.என்.ஜி. என்பது கம்பிரஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் எனப்படும் இயற்கை எரிவாயுவில் இயங்கக்கூடியது. இது சுற்றுப்புறச்சூழலுக்கு ஏற்றது. பெட்ரோல் விலையைவிட, கொஞ்சம் குறைவானது. அதிக மைலேஜ் தரக்கூடியது.
அதனால் பெட்ரோல், டீசல் கார்களுக்கு மாற்றாக எலெக்ட்ரிக் மட்டுமல்ல, சி.என்.ஜி. கார்களையும் துணிந்து வாங்கலாம். செயல்பாடுகளும் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
