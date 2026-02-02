என் மலர்
இந்தியாவில் அறிமுகமானது யமஹாவின் EC-06 எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்
- ஒருமுறை பேட்டரி மாற்றினால் சுமார் 100 - 110 கி.மீ வரை பயணிக்கலாம்.
- ஸ்கூட்டர், மணிக்கு 90 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டது.
எலக்ட்ரிக் வாகனச் சந்தையில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய Yamaha EC-06 எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
யமஹா நிறுவனம் தைவானைச் சேர்ந்த Gogoro நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த அதிநவீன ஸ்கூட்டரை உருவாக்கியுள்ளது.
இந்த ஸ்கூட்டரின் மிகப்பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் இதிலுள்ள Gogoro பேட்டரி ஸ்வாப்பிங் வசதிதான். சார்ஜ் தீர்ந்துவிட்டால், சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் வெறும் சில வினாடிகளில் பேட்டரியை மாற்றிக்கொண்டு பயணத்தைத் தொடரலாம். இதனால் சார்ஜ் ஏறக் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
இந்த ஸ்கூட்டர், மணிக்கு 90 கி.மீ வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டது. வெறும் 3.9 வினாடிகளில் 0 முதல் 50 கி.மீ வேகத்தை எட்டிவிடும்.
4 kWh பேட்டரி, 169 கி.மீ. Range மற்றும் 2 டிஸ்க் ப்ரேக்குகள் என பல அம்சங்களைக் கொண்ட இந்த மின்சார ஸ்கூட்டரின் விலை (ex-showroom) ரூ.1.67 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஓட்டும் வேகத்தைப் பொறுத்து, ஒருமுறை பேட்டரி மாற்றினால் சுமார் 100 - 110 கி.மீ வரை பயணிக்கலாம்.
டிஜிட்டல் கன்சோல்: முழுமையான டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர். ப்ளூடூத் மூலம் மொபைல் ஆப் உடன் இணைத்து, வாகனத்தின் இருப்பிடம் மற்றும் பேட்டரி நிலையை அறியலாம்.
யமஹாவின் வழக்கமான ஸ்போர்ட்டி லுக் மற்றும் நேர்த்தியான ஏரோடைனமிக் வடிவமைப்பு கொண்டுள்ளது.
தற்போது தைவான் போன்ற சர்வதேச சந்தைகளில் அறிமுகமாகியுள்ள இந்த ஸ்கூட்டர், இந்தியாவில் முதன்முறையாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.