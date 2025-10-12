என் மலர்
பைக்
அக்டோபர் வெளியீட்டுக்கு ரெடி... விரைவில் வெளியாக இருக்கும் புது பைக் மாடல்கள்..!
இந்திய சந்தையில் இரு சக்கர வாகன ஆர்வலர்களுக்கு அக்டோபர் மாதம் ஒரு விருப்பமான மாதமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரபல இந்திய பைக்குகளின் ஸ்போர்ட் அப்டேட்கள் முதல் புத்தம் புதிய அட்வென்ச்சர் மாடல்கள் என, வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்பார்க்க நிறைய மாடல்கள் வரிசையில் உள்ளன. அந்த வகையில் இந்த மாதம் என்னென்ன மாமடல்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளன என்பதைப் பார்ப்போம்...
டிவிஎஸ் அப்பாச்சி RTX300
அப்பாச்சி RTX300 உடன் டிவிஎஸ் நிறுவனம் அட்வென்ச்சர் பிரிவில் பெரிய அளவில் நுழைய தயாராகி வருகிறது . கடந்த ஆண்டு மோட்டோ சோலில் முதன்முதலில் காட்சிப்படுத்தப்பட்ட 300 சிசி என்ஜினை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த பைக், ஏராளமான அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் இந்திய சாலைகளுக்குத் தயாராக இருக்கும் என்றும் உறுதியளிக்கிறது. இது பல முறை சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன்பே அக்டோபர் 15, 2025 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. சரியான விலை அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், இதன் விலை சுமார் ரூ.2.50 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஹஸ்க்வர்னா விட்பிலன் 250
ஹஸ்க்வர்னாவின் விட்பிலன் 250, பழைய எல்சிடி கன்சோலுக்குப் பதிலாக செவ்வக வடிவ TFT கன்சோலுடன் அப்டேட் செய்யப்படுகிறது. புதிய மாடலின் விலை அதன் முந்தைய வெர்ஷனை விட சுமார் ரூ.12,000 வரை அதிகரிக்கலாம். இதன் மூலம் சுமார் ரூ.2.25 லட்சமாக (எக்ஸ்-ஷோரூம், டெல்லி) இருக்கும். புதுப்பிக்கப்பட்ட பைக் இந்த மாதம் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சுசுகி இ-அக்சஸ்
2025 பாரத் மொபிலிட்டி எக்ஸ்போவில் முதன்முதலில் வெளியிடப்பட்ட சுசுகி இ-அக்சஸின் வெளியீடு நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மே மாதத்தில் உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டாலும், இந்த மாதம் இது அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். இதன் விலை சுமார் ரூ.1.10 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆக இருக்கலாம். இ-ஆக்சஸ் கூர்மையான வடிவமைப்பு, 4.1kW மோட்டார் மற்றும் 3.07kWh பேட்டரி பேக் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, இது மணிக்கு 71 கிமீ வேகத்தையும் 95 கிமீ தூரத்தையும் வழங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட ஹீரோ மேவரிக் 440
ஹீரோ நிறுவனத்தின் ஃபிளாக்ஷிப் ரோட்ஸ்டர் மாடல் தோற்றம் மற்றும் அம்சங்கள் அடிப்படையில் அப்டேட் செய்யப்பட உள்ளது. புதுப்பிக்கப்பட்ட மேவ்ரிக் 440, மேட் கிரே நிறம், கோல்டு ஃபினிஷ் செய்யப்பட்ட அப்சைடு டவுன் ஃபோர்க் மற்றும் பிரான்ஸ் நிற என்ஜின் கவர் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கும் என்று தெரிகிறது.
புதுப்பிக்கப்பட்ட ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 125R & 160R 4V
இந்த பண்டிகை காலத்தில் ஹீரோவின் பிரபலமான எக்ஸ்ட்ரீம் சீரிஸ் அப்டேட் செய்யப்பட உள்ளது. இரண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் மாடல்களும் டீலர் சந்திப்பில் ஏராளமான அப்டேட்களுடன் காணப்பட்டன. எக்ஸ்ட்ரீம் 125R ஒரு பிரைட் ரெட் மற்றும் பிளாக் என டூயல் டோன் ஃபினிஷ் கொண்டிருக்கிறது. இத்துடன் பார்-எண்ட் மிரர்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன் கனெக்டிவிட்டி, ரைடு-பை-வயர் திராட்டில், பல ரைடு மோட்கள், க்ரூயிஸ் கண்ட்ரோல் ஆகிய வசதிகளை பெறுகிறது.
புதிய எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V க்ரூயிஸ் கண்ட்ரோல், புளூடூத் உடன் கூடிய கலர்-எல்சிடி கிளஸ்டர், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஹெட்லைட், கூர்மையான கிராபிக்ஸ் மற்றும் ஒற்றை இருக்கை ஆகியவற்றைப் பெறுகிறது. இருப்பினும், இரண்டு பைக்குகளும் அவற்றின் தற்போதைய இயந்திரங்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்கின்றன மற்றும் இயந்திர ரீதியாக மாறாமல் உள்ளன.