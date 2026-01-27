டெஸ்டிங்கில் சிக்கிய ராயல் என்ஃபீல்டு 750சிசி பைக்... என்னென்ன ஸ்பெஷல்..?

Live
      வரவிருக்கும் ராயல் என்ஃபீல்ட் கான்டினென்டல் ஜிடி 750 பைக் வெளிநாட்டில் சோதனை செய்யப்படுவது தெரியவந்துள்ளது. புதிய ஸ்பை ஷாட்கள், வரவிருக்கும் கஃபே ரேசருடன் நிறுவனம் என்ன திட்டமிடுகிறது என்பது பற்றிய தெளிவான யோசனையை நமக்கு அளித்துள்ளது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இந்தியாவில் காணப்பட்ட ஜிடி 750 டெஸ்ட் பைக்கைப் போலன்றி, இந்த மாடலில் கால் பகுதி ஃபேரிங் இடம்பெறவில்லை.

      இதன் பொருள் ராயல் என்ஃபீல்ட் பல வகைகளில் வேலை செய்கிறது, சிலவற்றில் ஃபேரிங் மற்றும் மற்றவை இல்லாமல். ஸ்பை ஷாட்களில் GT 750 தற்போது கிடைக்கும் ராயல் என்ஃபீல்ட் கான்டினென்டல் GT 650 உடன் நாம் பார்த்த அதே கிளாசிக் ரெட்ரோ ஸ்டைலிங் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு வட்ட LED ஹெட்லேம்ப் அமைப்பு, செதுக்கப்பட்ட டேங்க், குரோம்-ஃபினிஷ் செய்யப்பட்ட என்ஜின் கிரான்கேஸ் மற்றும் இரட்டை எக்சாஸ்ட்களை பெறுகிறது.

      ஆனால் தோற்றத்தைத் தவிர, உட்புறங்கள் மிகவும் வித்தியாசமாக உள்ளன. கான்டினென்டல் GT 750, 750cc மோட்டாரால் இயக்கப்படுகிறது, இது சுமார் 55bhp பவர் மற்றும் 65Nm டார்க்-ஐ உற்பத்தி செய்யக்கூடியது.

      இந்த பைக் டெலஸ்கோபிக் ஃபோர்க் மற்றும் டூயல் ஷாக் அப்சார்பர்களில் சஸ்பென்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸ்பை ஷாட்களிலிருந்து, பைக் இரு முனைகளிலும் 18-இன்ச் அலாய் வீல்களில் Vredestein Centuro ST டயர்களுடன் இருப்பது தெரிகிறது. பிரேக்கிங் வன்பொருளும் வேறுபட்டது; பைக்கில் முன்பக்கத்தில் ByBre காலிப்பர்களுடன் டூயல்-டிஸ்க் அமைப்பு உள்ளது.

      புதிய GT 750 இல் உள்ள இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கன்சோல், தற்போது ஹிமாலயன் 450, கெரில்லா 450 மற்றும் பியர் 650 ஆகியவற்றில் வழங்கப்படும் அதே சிங்கிள்-பாட் TFT யூனிட்டைப் போலவே தெரிகிறது. இது கூகுள் மேப்ஸ் வழியாக முழு அளவிலான நேவிகேஷன் போன்ற கனெக்டிவிட்டி அம்சங்களை பெறுகிறது.

      ராயல் என்ஃபீல்ட் கான்டினென்டல் GT 750 2027 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இந்தியாவிற்கு வரக்கூடும், மேலும் இதன் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலை சுமார் 4 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும். முன்னதாக, கான்டினென்டல் ஜிடி 750 இன் ரேஸ்-ஸ்பெக் மாடல் கான்டினென்டல் GT-R 750 என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது மோட்டோவர்ஸ் 2025 இல் வெளியிடப்பட்டது.

