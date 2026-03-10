Offers இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை வென்றதை கொண்டாடும் ஓலா நிறுவனம் - அசத்தல் சலுகைகள் அறிவிப்பு

என் மலர்
இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை வென்றதை கொண்டாடும் ஓலா நிறுவனம் - அசத்தல் சலுகைகள் அறிவிப்பு
டி20 உலகக்கோப்பையை இந்திய அணி வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றதை கொண்டாடும் வகையில் ஓலா எலெக்ட்ரிக் நிறுவனம் 'சாம்பியன் மஹோத்சவ்' என்ற கால வரையறுக்கப்பட்ட அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நிறுவனம் அதன் மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள் அனைத்திற்கும் மூன்று நாட்களுக்கு ரூ.10,000 மதிப்புள்ள சலுகைகளை வழங்குகிறது.
இந்த சலுகை, அனைத்து ஓலா ஸ்கூட்டர்களுக்கும், ரோட்ஸ்டர் மின்சார மோட்டார் சைக்கிள்களுக்கும் பொருந்தும். இந்திய அணி வரலாற்று சிறப்புமிக்க பட்டத்தை வென்ற பிறகு கொண்டாட்டங்களை நீட்டிக்கவும், அந்நிறுவன வாகனங்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் மூலம் அதிகமான வாடிக்கையாளர்களை கவரவும் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாக ஓலா எலெக்ட்ரிக் செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
ஓலா எலெக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் தற்போதைய வரிசையில் ஜென் 3 S1 ஸ்கூட்டர் வரிசை மற்றும் ரோட்ஸ்டர் X மோட்டார்சைக்கிள் சீரிஸ் ஆகியவை அடங்கும். பிரீமியம் S1 ஜென் 3 சீரிசில் 5.2kWh மற்றும் 4kWh பேட்டரி ஆப்ஷன்கள் கொண்ட S1 Pro+ மற்றும் 4kWh மற்றும் 3kWh வகைகளுடன் S1 Pro ஆகியவை அடங்கும்.
நிறுவனத்தின் மிகவும் மலிவு விலை மாடல்களில் 4kWh பேட்டரியுடன் கூடிய S1 X+ மற்றும் 2kWh, 3kWh மற்றும் 4kWh பேட்டரி பேக்குகளுடன் கிடைக்கும் S1 X ஆகியவை அடங்கும். இந்த மாடல்களின் விலை ரூ.77,999-இல் தொடங்கி ரூ.1.14 லட்சம் வரை இருக்கும்.
ஓலா சாம்பியன் மஹோத்சவ் பிரச்சாரம் இந்தியா முழுவதும் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும், இந்த காலக்கட்டத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் எந்த ஓலா எலெக்ட்ரிக் வாகனத்திற்கும் ரூ.10,000 சலுகையை பெறலாம்.