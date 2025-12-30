என் மலர்
ரூ. 30.89 லட்சத்தில் புது டுகாட்டி பைக் இந்தியாவில் அறிமுகம்!
டுகாட்டி நிறுவனம் புதிய எக்ஸ் டயவெல் V4 பைக்கை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. டயவெல் V4 பைக்கின் இந்திய விலை பர்னிங் ரெட் நிறத்திற்கு ரூ. 30.89 லட்சத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது, அதே நேரத்தில் பிளாக் லாவா பெயிண்ட் நிறம் ரூ. 31.20 லட்சத்தில் கிடைக்கிறது (இரண்டு விலைகளும் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையில் உள்ளன).
எக்ஸ் டயவெல் என்பது டயவெல் V4 இன் வடிவமைப்பு மற்றும் இருக்கை பணிச்சூழலியல் அடிப்படையில் உருவான லெய்ட்-பிளாக் வெர்ஷன் ஆகும். குரூயிஸர் நெறிமுறைகளுக்கு உண்மையாக இருக்கும் வகையில், X வெர்ஷன் லோயர் ஸ்லங் மற்றும் மெல்லிய தோற்றம் கொண்டிருக்கிறது. இதன் ஹெட்லேம்ப், ஃபியூவல் டேங்க் பிரிவு, ரேடியேட்டர் கௌல் மற்றும் டெயில் லேம்ப் ஆகியவை எக்ஸ் டயவெலில் தடையின்றி பாயும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த பைக்கின் பின் இருக்கை கூட சிறந்த வசதிக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், டுகாட்டியின் அதிகாரப்பூர்வ அக்சஸரி பட்டியலில் இருந்து சென்டர் ஃபுட்பெக்குகளை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.
புதிய எக்ஸ் டயவெல் மாடலிலும் 1,158cc V4 Granturismo என்ஜின் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த யூனிட், 166.28bhp பவர், 126Nm டார்க் உருவாக்குகிறது. இது Brembo பிரேக்குகளுடன் அதே முழுமையாக சரிசெய்யக்கூடிய சஸ்பென்ஷன் அமைப்பையும் பெறுகிறது. இரண்டு டவெல் மாடல்களிலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொகுப்பு ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும், எக்ஸ் வெர்ஷனில் பெரிய 6.9-இன்ச் TFT திரையை பெறுகிறது. இது Panigale மற்றும் Streetfighter V4 மாடல்களில் உள்ள அதே யூனிட் ஆகும்.