ரூ.3.17 லட்சத்தில் 2026 கவாசாகி நிஞ்சா... என்னென்ன மாறியிருக்கு தெரியுமா?
கவாசாகி நிறுவனம் 2026 நிஞ்சா 300 பைக்கை இந்தியாவில் ரூ. 3.17 லட்சத்தில் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அப்டேட் புதிய நிறங்கள் வடிவில் மட்டுமே மாறியுள்ளது. மோட்டார்சைக்கிள் வடிவமைப்பு, அம்சங்கள், மெக்கானிக்கல் டியூனிங் மற்றும் பாகங்கள் ஆகியவற்றில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் உள்ளது.
தோற்றத்திற்கு 2026 கவாசாகி நிஞ்சா 300, அதன் முந்தைய மாடலைப் போலவே தெரிகிறது. இரட்டை ஹெட்லேம்ப்கள், கூர்மையான டெயில் பகுதி மற்றும் பல ஆண்டுகளாக பெரிய அளவில் மாறாமல் இருக்கும் ஸ்போர்ட்டி ரைடிங் போஸ்ட்டருடன் வழக்கமான ஃபுல்-ஃபேரிங் வடிவமைப்பை இது கொண்டுள்ளது.
புதிய மாடலின் ஒரே மாற்றம் இரண்டு புதிய நிறங்கள் வடிவில் வருகிறது. லைம் கிரீன் மற்றும் கேண்டி லைம் கிரீன்/எபோனி. இரண்டு வண்ணங்களும் கவாசாகியின் பாரம்பரிய கிரீன் தீமிற்கு உண்மையாக இருந்தாலும், அவை 2025 மாடலில் இருந்து 2026 மாடலை வேறுபடுத்த உதவும் திருத்தப்பட்ட கிராபிக்ஸை கொண்டுள்ளன.
இயந்திர ரீதியாக, மோட்டார்சைக்கிள் அதே 296cc, பேரலல்-டுவின், லிக்விட்-கூல்டு என்ஜின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸுடன் இணைக்கப்பட்ட இந்த மோட்டார் 38.4bhp மற்றும் 26.1Nm பீக் டார்க் உற்பத்தி செய்கிறது.
நிஞ்சா 300 பைக்கில் டெலஸ்கோபிக் முன்பக்க ஃபோர்க்குகள், பின்புற மோனோஷாக் மற்றும் இரு முனைகளிலும் டிஸ்க் பிரேக்குகள் மற்றும் டீயல் சேனல் ABS வழங்கப்பட்டுள்ளதால், வன்பொருள் தொகுப்பும் கூடுதலாகக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.