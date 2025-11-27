என் மலர்tooltip icon
      இன்றைய ராசிபலன் 27.11.2025: இவர்களுக்கு கனவுகள் நனவாகும்
      இன்றைய ராசிபலன் 27.11.2025: இவர்களுக்கு கனவுகள் நனவாகும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Nov 2025 5:32 AM IST
      மேஷம்

      பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் நாள். புதுமுயற்சிகளில் வெற்றி உண்டு. நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

      ரிஷபம்

      சுப விரயங்கள் ஏற்படும் நாள். முன்கோபத்தை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. உத்தியோக முன்னேற்றம் கருதி பயணம் ஒன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.

      மிதுனம்

      நிம்மதி கிடைக்க நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நாள். மறதி அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது.

      கடகம்

      கவனிக்காது விட்ட உடல்நலத்தால் கவலை அதிகரிக்கும் நாள். தொழில் உத்தியோகத்தில் உடனிருப்பவர்களால் தொல்லைகள் உண்டு.

      சிம்மம்

      வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். நண்பர்கள் உங்கள் பணிக்கு உறுதுணையாக இருப்பர். மறதியால் விட்டுப்போன காரியங்களைத் துரிதமாக செய்வீர்கள்.

      கன்னி

      கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும் நாள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். பொருளாதார நிலை உயரும். வரன்கள் வாயில்தேடி வரும்.

      துலாம்

      வரவும் செலவும் சமமாகும் நாள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம்.

      விருச்சிகம்

      கனவுகள் நனவாகும் நாள். காரிய வெற்றி ஏற்படும். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். இனத்தார் பகை மாறும். ஆரோக்கியம் சீராகும். வாகன யோகம் உண்டு.

      தனுசு

      திட்டமிட்ட காரியத்தைத் திட்டமிட்டபடியே செய்து முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உடன் பணிபுரிபவர்கள் வேலையைப் பகிர்ந்து கொள்வர்.

      மகரம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். உங்கள் நிர்வாக திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்தபடியே லாபம் கிடைக்கும். கட்டிடம் கட்டும் பணி தொடரும்.

      கும்பம்

      வழக்குகள் சாதகமாக முடியும் நாள். வாய்ப்புகள் வாயில் தேடி வரும். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.

      மீனம்

      நாசூக்காகப் பேசி நல்ல பெயர் எடுக்கும் நாள். நம்பி வந்தவர்களுக்கு கைகொடுத்து உதவுவீர்கள். இல்லத்தில் இனிய சம்பவங்கள் நடைபெறும்.

