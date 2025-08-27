என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன்-27.08.25
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன்-27.08.25

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்27 Aug 2025 6:06 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      காரிய வெற்றிக்கு கணபதியை வழிபட வேண்டிய நாள். புதிய மனிதர்களின் சந்திப்பு உண்டு. பொருளாதார நிலை உயரும். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர்.

      ரிஷபம்

      நிதிநிலை உயரும் நாள். தொழில் ரீதியாக புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். சொத்துகள் வாங்குவதில் இருந்த தடை அகலும். உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவல் உண்டு.

      மிதுனம்

      நட்பால் நல்ல காரியம் நடைபெறும் நாள். விட்டுப்போன வரன்கள் மீண்டும் வந்து சேரலாம். ஆதாயம் தரும் வேலை ஒன்றில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு.

      கடகம்

      விரயங்கள் குறைய விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். பொதுநலத்தில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பயணம் பலன் தரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு பற்றிய தகவல் உண்டு.

      சிம்மம்

      எதிரிகள் உதிரியாகும் நாள். எடுத்த காரியத்தை எளிதில் முடிப்பீர்கள். இனத்தார் பகைமாறும். ஆரோக்கியம் தெளிவு பெறும். கடன் பாக்கிகளை நாசூக்காகப் பேசி வசூலிப்பீர்கள்.

      கன்னி

      நினைத்ததை முடித்து நிம்மதி காணும் நாள். குழந்தைகளின் நலனில் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். இடம், பூமியால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிட்டும். பாதியில் நின்ற கட்டிடப் பணி மீதியும் தொடரும்.

      துலாம்

      தொட்டது துலங்கும் நாள். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்த முயற்சிப்பீர்கள். சொத்து விற்பனையால் லாபம் உண்டு. அயல்நாட்டிலிருந்து அனுகூலத்தகவல் கிடைக்கும்.

      விருச்சிகம்

      வெற்றிகள் குவிய விநாயகரை வழிபட வேண்டிய நாள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த நன்மை உண்டு. நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்துமுடிப்பீர்கள்.

      தனுசு

      அன்பு நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். தனவரவு தாராளமாக வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு.

      மகரம்

      வளர்ச்சி கூடும் நாள். திட்டமிட்ட காரியம் ஒன்று நடைபெறாவிட்டாலும் திட்டமிடாத காரியம் ஒன்று நடைபெறும். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.

      கும்பம்

      சிந்தித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். மறதியால் சில பணிகளில் தாமதம் ஏற்படும். உடல் நலனுக்காக செலவிடுவீர் உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.

      மீனம்

      லாபகரமான நாள். விரும்பிய காரியத்தை விரும்பியபடியே செய்துமுடிப்பீர்கள். தொழில்மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள். அன்னிய தேசத்திலிருந்து அழைப்புகள் வரலாம்.

