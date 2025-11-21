என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 21.11.2025: இவர்களுக்கு முன்னேற்றம் கூடும்
மேஷம்
விரயங்கள் ஏற்படாதிருக்க விழிப்புணர்ச்சி தேவைப்படும் நாள். வழக்கமான பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்படலாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்
தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். திறமைக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். அடுத்தவர் நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்வீர்கள். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.
மிதுனம்
காலை நேரத்திலேயே காதினிக்கும் செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். திட்டமிடாது செய்யும் காரியங்களில்கூட வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கடகம்
தொய்வடைந்த தொழிலை தூக்கி நிறுத்த முயற்சிக்கும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். பிறருக்காகப் பொறுப்புகள் சொல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது.
சிம்மம்
வள்ளல்களின் உதவி கிடைத்து வளர்ச்சி கூடும் நாள். அரைகுறையாக நின்ற பணிகளை மீதியும் தொடருவீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும்.
கன்னி
குறை சொல்லியவர்கள் கூட பாராட்டுகின்ற நாள். பிரிந்து சென்றவர்கள் பிரியமுடன் வந்திணைவர். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த குழப்பங்கள் மாறும்.
துலாம்
முன்னேற்றம் கூடும் நாள். கேட்ட இடத்தில் சலுகைகள் கிடைக்கும். கொள்கைப் பிடிப்போடு செயல்படுவீர்கள். சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும்.
விருச்சிகம்
தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு சாதனை படைக்கும் நாள். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு கிட்டும்.
தனுசு
இல்லத்திலும், உள்ளத்திலும் அமைதி கூடும் நாள். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர். ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும். கடன் சுமை குறையும்.
மகரம்
இடமாற்ற சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். இல்லத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
கும்பம்
நல்ல வாய்ப்புகள் நண்பர்கள் மூலம் வந்து சேரும் நாள். வாகனம் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். புதிய முயற்சி வெற்றி பெறும்.
மீனம்
யோகமான நாள். சகோதர வழியில் எதிர்பார்த்த நற்பலன் கிட்டும். பஞ்சாயத்துகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். வருமானம் போதுமானதாக இருக்கும். திருமண முயற்சி கைகூடும்.