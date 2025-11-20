என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan-இன்றைய ராசிபலன் 20.11.2025: இவர்களுக்கு யோகமான நாள்
      Today Rasipalan-இன்றைய ராசிபலன் 20.11.2025: இவர்களுக்கு யோகமான நாள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்20 Nov 2025 5:40 AM IST
      மேஷம்

      விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். விரயங்கள் அதிகரிக்கும். குடும்பச்சுமை கூடும். இடமாற்றம் செய்யலாமா என்ற சிந்தனை மேலோங்கும்.

      ரிஷபம்

      முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் நாள். பொருளாதார நிலையில் இருந்த தடை அகலும். வியாபாரப் போட்டிகளைச் சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோக முயற்சி கைகூடும்.

      மிதுனம்

      வாய்ப்புகள் வாயில் தேடி வரும் நாள். பணத்தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகும். ஆரோக்கியம் சீராக ஆகாரத்தில் கட்டுப்பாடு தேவை.

      கடகம்

      திட்டமிட்ட காரியம் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும் நாள். குடும்பத்தினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள். வரன்கள் முடிவாகும்.

      சிம்மம்

      நட்பால் நன்மை ஏற்படும் நாள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். இல்லத்தில் இனிய சம்பவங்கள் நடைபெறும்.

      கன்னி

      கலகலப்பான செய்தி காலை நேரத்திலேயே வந்து சேரும் நாள். கடமையில் கண்ணும், கருத்துமாக இருப்பீர்கள். மனதில் சந்தோஷம் குடிகொள்ளும்.

      துலாம்

      யோகமான நாள். கூட்டு முயற்சியில் லாபம் உண்டு. தாமதப்பட்டு வந்த காரியங்களை இன்று துரிதமாக செய்து முடிப்பீர்கள்.

      விருச்சிகம்

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சி தரும். பயணத்தால் பலன் உண்டு. சுபகாரியப் பேச்சு முடிவாகும்.

      தனுசு

      வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து வளம் காண வேண்டிய நாள். குடும்பத்தினர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.

      மகரம்

      எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்குரிய சம்பவமொன்று நடைபெறும். வெளியுலகத் தொடர்புகள் விரிவடையும்.

      கும்பம்

      பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நாள். கைமாத்தாக கொடுத்த பணம் திரும்பக் கிடைக்கலாம். அக்கம், பக்கத்து வீட்டாருடன் ஏற்பட்ட பகை மாறும்.

      மீனம்

      பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். அடுத்தவர் நலனில் எடுத்த முயற்சிக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும். பயணங்களால் பலன் உண்டு. தொழில் சீராக நடைபெறும்.

