என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan-இன்றைய ராசிபலன் 17.11.2025: இவர்களுக்கு பணவரவு திருப்தி தரும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
யோகமான நாள். புதிய வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும். அலைபேசி மூலம் சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும். நண்பர்கள் தக்க சமயத்தில் கைகொடுத்து உதவுவர்.
ரிஷபம்
பணவரவு திருப்தி தரும் நாள். அலுவலகப் பணிகள் துரிதமாக நடைபெறும். ஆற்றல் மிக்கவர்களின் ஒத்துழைப்பால் தொழில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
மிதுனம்
பிள்ளைகள் நலனில் அக்கறை காட்டும் நாள். சகோதர வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். நீண்ட நாளைய பிரச்சனை oன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும்.
கடகம்
நட்பு வட்டம் விரிவடையும் நாள். உத்தியோகத்தில் உயர்ந்த நிலையடைய சந்தரப்பம் கைகூடிவரும். உங்கள் யோசனைகளைக் கேட்டு நடந்தவர்கள் வாழ்த்துவர்.
சிம்மம்
மகிழ்ச்சி கூடும் நாள். வாழ்க்கைத் துணைக்காகச் செய்த உத்தியோக முயற்சி கைகூடும். திட்டமிட்ட காரியம் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும்.
கன்னி
குழப்பம் அகலும் நாள். கொடுத்த தொகை திரும்பக் கிடைக்கும். நிர்வாகத் திறமைகள் பளிச்சிடும். உறவினர்கள் மதிக்கும்படி நடந்து கொள்வீர்கள்.
துலாம்
வரவு திருப்தி தரும் நாள். இல்லத்தில் மங்கல ஓசை கேட்பதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் திறமையைப் பார்த்து வியப்படைவர்.
விருச்சிகம்
புகழ் கூடும் நாள். பொருளாதார நிலை உயரும். வளர்ச்சிக்கு நண்பர்கள் கைகொடுத்து உதவுவர். பூமி வாங்கும் எண்ணம் கைகூடும்.
தனுசு
விருப்பங்கள் நிறைவேறும் நாள். வீடு மாற்றங்கள் நன்மை தரும். பணப்பற்றாக்குறை அகலும். உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டு.
மகரம்
முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். பிள்ளைகள் வழியில் சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும். உத்தியோகத்தில் உங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும்.
கும்பம்
விருப்பங்கள் நிறைவேற விட்டுக்கொடுத்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். வேலையாட்களால் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். தொழிலில் குறுக்கீடுகள் வரலாம்.
மீனம்
தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். கடின முயற்சிக்குப் பின்னால் காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். கொடுக்கல், வாங்கல்களில் கவனம் தேவை.