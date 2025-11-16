என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan-இன்றைய ராசிபலன் 16.11.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும்
      Today Rasipalan-இன்றைய ராசிபலன் 16.11.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும்

      மேஷம்

      திறமை பளிச்சிடும் நாள். தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும். பிள்ளைகளால் ஏற்பட்ட தொல்லைகள் அகலும். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. உத்தியோக முயற்சி கைகூடும்.

      ரிஷபம்

      அருகில் இருப்பவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். அயல்நாட்டிலிருந்து அனுகூலத் தகவல் வரலாம். பாக்கிகள் வசூலாகிப் பணவரவைக் கூட்டும்.

      மிதுனம்

      யோகமான நாள். பெற்றோர் வழியில் ஆதரவு உண்டு. நண்பர்கள் நல்ல தகவலைத் தருவர். பழைய வாகனத்தைப் பராமரிக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும்.

      கடகம்

      பொருளாதார நிலை உயரும் நாள். புதிய பாதை புலப்படும். சகோதரர்கள் வழியில் உதவிகள் கிடைக்கும். தொழில் கூட்டாளிகளால் ஏற்பட்ட துயரம் அகலும்.

      சிம்மம்

      நல்ல தகவல் இல்லம் தேடி வரும் நாள். உறவினர் வழியில் ஏற்பட்ட விரிசல் மறையும். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். புண்ணிய காரியங்களில் நாட்டம் செல்லும்.

      கன்னி

      கொடுக்கல், வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும் நாள். எப்படி நடக்குமோ என்று நினைத்த காரியம் நல்லவிதமாக நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் சம்பள உயர்வு பற்றிய தகவல் வரலாம்.

      துலாம்

      வரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும் நாள். பக்குவமாகப் பேசி பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். உற்றார், உறவினர்கள் உதவி கேட்டு வரலாம். வீடு, இடம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

      விருச்சிகம்

      நட்பால் நன்மை கிடைக்கும் நாள். தொலைபேசி வழித்தகவல் மகிழ்ச்சியைத் தரும். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.

      தனுசு

      மனதிற்கினிய சம்பவங்கள் நடைபெறும் நாள். தொழிலில் புதிய முதலீடுகள் செய்யும் எண்ணம் மேலோங்கும். புண்ணிய காரியங்களில் நாட்டம் செலுத்துவீர்கள்.

      மகரம்

      பிரிந்து சென்றவர்கள் பிரியமுடன் வந்திணையும் நாள். எதிரிகள் உதிரியாவர். வாழ்க்கைத் துணைவழியே மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி ஒன்று வந்து சேரும்.

      கும்பம்

      விரயங்கள் கூடும் நாள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் கோபமாகப் பேசிவிட்டுப் பிறகு வருந்துவீர்கள். தொலைபேசி வழித்தகவல் தொல்லை தரும்.

      மீனம்

      கொள்கைப் பிடிப்போடு செயல்படும் நாள். பிள்ளைகளின் நலனில் பெரிதும் அக்கறை காட்டுவீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும்.

