என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 14.12.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
சேமிப்பை உயர்த்தும் எண்ணம் மேலோங்கும். திருமணப் பேச்சுக்கள் முடிவாகலாம். உறவினர் பகை அகலும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வந்து சேரும்.
ரிஷபம்
தேக ஆரோக்கியத்தில் தெளிவு பிறக்கும் நாள். கரைந்த சேமிப்பை ஈடுகட்ட முயற்சிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் தலைமையின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
மிதுனம்
கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள். குடும்பத்தினர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. பிரபலஸ்தர்களால் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்துக் கொள்வீர்கள்.
கடகம்
முன்னேற்றப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். பயணங்களில் ஆர்வம் கூடும். பொருளாதார நிலை உயரும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும்.
சிம்மம்
நல்ல தகவல் இல்லம் தேடி வரும் நாள். நம்பிக்கைகள் நடைபெறும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழ்வீர்கள். பிள்ளைகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள்.
கன்னி
உத்தியோகத்தில் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவல் வரலாம். பிள்ளைகளால் உதிரி வருமானங்கள் உண்டு. புதிய வாகனம் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
துலாம்
எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் நாள். வருமானம் போதுமானதாக இருக்கும். தொழில் ரீதியாக ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் அகலும். சொத்துப் பிரச்சனைகள் சுமூகமாக முடியும்.
விருச்சிகம்
முயற்சியில் வெற்றி கிட்டும் நாள். சொந்த பந்தங்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு நண்பர்கள் ஒத்துழைப்பு செய்வர். தொழில் சீராக நடைபெறும்.
தனுசு
உங்களின் திறமையான செயல்பாடுகள் மற்றவர்களை ஆச்சரியப்படுத்தும். சேமிப்பு அதிகரிக்கும். அந்நிய தேசத்தில் இருந்து உத்தியோகம் சம்பந்தமான அழைப்புகள் வரலாம்.
மகரம்
வெற்றிச் செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். விவாகப் பேச்சுக்கள் முடிவாகும். வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் வந்திணைவர்.
கும்பம்
ஆதாயத்தை விட செலவுகள் அதிகரிக்கும் நாள். முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் தடைகளைச் சந்திக்க நேரிடலாம். உத்தியோகத்தில் வீண்பழிகள் ஏற்படலாம்.
மீனம்
சகோதர வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கலாம். நீண்ட நாள் பிரச்சனை நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களின் ஆதரவு உண்டு.