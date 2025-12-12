என் மலர்
ராசிபலன்
இன்றைய ராசிபலன் 12.12.2025: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணநெருக்கடி அகலும்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்கும் ஆன இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிபலன்களுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
சந்தோஷம் அதிகரிக்கும் நாள். தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்போடு தொழில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
ரிஷபம்
தாராளமாகச் செலவிட்டு மகிழும் நாள். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்வது பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றுவீர்கள்.
மிதுனம்
அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் நாள். அன்பு நண்பர்களின் ஆதரவு பெருகும். அந்நிய தேசத்திலிருந்து அனுகூலத் தகவல் வரும்.
கடகம்
பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும் நாள். புது முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் வருவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும்.
சிம்மம்
லாபம் எதிர்பார்த்தபடியே கிடைக்கும் நாள். சமுதாயத்தில் உயர்ந்த அந்தஸ்து படைத்தவர்களின் சந்திப்பு கிடைக்கும்.
கன்னி
நல்லவர்களைச் சந்தித்து நலம் காணும் நாள். பணநெருக்கடி அகலும். விலகிச் சென்ற உறவினர்கள் விரும்பி வந்திணைவர்.
துலாம்
நட்பு வட்டம் விரிவடையும் நாள். தொழில் வளர்ச்சிக்கு முன்பின் அறிமுகமில்லாதவர்கள் கூட ஒத்துழைப்புச் செய்வர். உத்தியோக முயற்சி கைகூடும்.
விருச்சிகம்
வரவு திருப்தி தரும் நாள். எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும். அலுவலகப் பணி சம்பந்தமாகப் பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள்.
தனுசு
நீண்ட நாள் எண்ணம் நிறைவேறும் நாள். பிற இனத்தாரால் பெருமை வந்து சேரும். சாதுர்யமாகச் செயல்பட்டு பொருள் வரவைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
மகரம்
யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். குடும்பத்தில் குழப்பம் அதிகரிக்கும். கூட்டாளிகளால் தொல்லை உண்டு. வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும்.
கும்பம்
யோகங்கள் வந்து சேர யோசித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய நாள். மதியத்திற்கு மேல் மனக்கலக்கம் ஏற்படும். நண்பர்களால் தொல்லை உண்டு.
மீனம்
புகழ் கூடும் நாள். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு. பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாகும். பிள்ளைகளின் சுபகாரியப் பேச்சுக்கள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.