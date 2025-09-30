Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 30.09.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்

என் மலர்
ராசிபலன் - Rasi Palan
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 30.09.2025
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
தெய்வீக சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். சொத்துப் பிரச்சனை சுமூகமாக முடியும். நினைத்த காரியம் நினைத்தபடியே நிறைவேறும். நல்லவர்களின் தொடர்பு நீடிக்கும்.
ரிஷபம்
ஆலய வழிபாட்டில் அமைதி காண வேண்டிய நாள். வருமானப்பற்றாக்குறை ஏற்படும். தொழில் பங்குதாரர்கள் தொல்லை தருவர். பயணங்களை மாற்றியமைப்பீர்கள்.
மிதுனம்
உடன்பிறப்புகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைத்து மகிழும் நாள். தொழில் முன்னேற்றப் பாதையை நோக்கி செல்லும். உத்தியோகத்தில் திடீரென எந்த அவசர முடிவும் எடுக்க வேண்டாம்.
கடகம்
எதிரிகள் உதிரியாகும் நாள். எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சுபகாரிய பேச்சுகள் கைகூடும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள்.
சிம்மம்
ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்ட வேண்டிய நாள். நிம்மதிக்காக ஆலயத்தை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
கன்னி
குறைகள் அகல கோவில் வழிபாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டிய நாள். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வின் காரணமாக குடும்பத்தை விட்டுப் பிரிந்து பணிபுரிய நேரிடலாம்.
துலாம்
சந்தித்தவர்களால் சந்தோஷம் கிடைக்கும் நாள். குடும்பச்சுமை கூடும். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைவர்.
விருச்சிகம்
தொழில் வளர்ச்சிக்கு துர்க்கையை வழிபட வேண்டிய நாள். எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும். வருமானம் உயரும். புண்ணிய காரியங்களுக்கு கொடுத்து உதவுவீர்கள்.
தனுசு
யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். பயணங்களை மாற்றியமைக்க நேரிடும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் முன்னேற்றத்தைப் பற்றி மற்றவர்களிடம் விமர்சிக்க வேண்டாம்.
மகரம்
தடைகள் அகலும் நாள். காணாமல் போன பொருள் ஒன்று கைக்கு கிடைக்கலாம். செலவுகளைக் குறைத்து சேமிப்பை உயர்த்துவதில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
கும்பம்
நல்ல காரியம் இல்லத்தில் நடைபெறும் நாள். தொழிலில் இருந்த குறுக்கீடுகள் அகலும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் மனதில் இடம் பெறுவீர்கள். வரன்கள் வாயில் தேடிவரும்.
மீனம்
முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். வீட்டுத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய கூடுதல் செலவு செய்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் நல்ல நிறுவனங்களில் பணிபுரிய அழைப்புகள் வரலாம்.