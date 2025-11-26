என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 26.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கல்யாண முயற்சி கைகூடும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 26.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு கல்யாண முயற்சி கைகூடும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Nov 2025 7:32 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும் நாள். மறைந்து கிடந்த திறமைகள் வெளிப்படும். எடுத்த காரியத்தை எளிதில் முடிப்பீர்கள்.

      ரிஷபம்

      கலகலப்பான செய்திகள் வந்து சேரும்நாள். தொழில் முன்னேற்றம் கருதி ஒரு தொகையைச் செலவிடுவீர்கள். உத்தியோக முயற்சியில் இருந்த குறுக்கீடுகள் அகலும்.

      மிதுனம்

      கவனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். கடமையில் தொய்வு ஏற்படும். கோபத்தை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.

      கடகம்

      முன்னேற்றம் கூடும் நாள். கேட்ட இடத்தில் உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உயர்அதிகாரிகளின் ஆதரவு உண்டு.

      சிம்மம்

      கல்யாண முயற்சி கைகூடும் நாள். நீண்டநாளையப் பிரச்சனையொன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள்.

      கன்னி

      வருமானம் எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும் நாள். ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் வாய்ப்பு உண்டு. வழக்குகளில் திசை திருப்பம் ஏற்படலாம்.

      துலாம்

      நம்பிக்கைகள் நடைபெறும் நாள். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். சொத்து பிரச்சனை அகலும். வியாபாரப் போட்டிகள் விலகும்.

      விருச்சிகம்

      யோகமான நாள். பிறருக்காகப் பொறுப்புகள் சொல்லி வாங்கி கொடுத்த தொகை வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளை மேலதிகாரிகள் ஏற்றுக் கொள்வர்.

      தனுசு

      விலகிச் சென்றவர்கள் விரும்பி வந்து சேரும் நாள். வரவு எதிர்பார்த்தபடி வந்து சேரும். புதிய தொழில் தொடங்கும் திட்டம் நிறைவேறும்.

      மகரம்

      மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். எதையும் யோசித்துச் செய்வது நல்லது. பயணத்தால் தொல்லையுண்டு. எதிர்பாராத விரயம் உண்டு.

      கும்பம்

      வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். சொத்துப் பிரச்சனை நல்ல முடிவிற்கு வரும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்காது.

      மீனம்

      யோகமான நாள். செல்வாக்கு மேலோங்கும். காரிய வெற்றிக்கு நண்பர்கள் துணைபுரிவர். உறவினர் வழியில் ஒரு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி வந்து சேரும்.

