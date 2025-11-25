என் மலர்
ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 25.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்கள் பாராட்டு மழையில் நனையும் நாள்
- இன்றைய ராசிபலன்
- 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...
மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்
மேஷம்
பரபரப்பாக செயல்பட்டு பாராட்டு மழையில் நனையும் நாள். அலைபேசி வழித்தகவல் ஆச்சரியம் தரும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்
சந்தோஷங்களை சந்திக்கும் நாள். விலகிச்சென்ற உடன்பிறப்புகள் விரும்பி வந்து சேரலாம். வீட்டை பராமரிப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
மிதுனம்
சங்கடங்களை சந்திக்கும் நாள். திட்டமிட்ட சில வேலைகளை மாற்றியமைக்க நேரிடலாம். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும்.
கடகம்
நிதி நிலை உயரும் நாள். நேசம் மிக்கவர்களின் பாச மழையில் நனைவீர்கள். வீடு மாற்ற தகவல் இனிமை தரும். உத்தியோகத்தில் இடையூறாக இருந்தவர்கள் விலகுவர்.
சிம்மம்
பயணத்தால் பலன் கிடைக்கும் நாள். பணத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். ஆபணரங்களை வாங்குவதில் நாட்டம் செல்லும்.
கன்னி
விருப்பங்கள் நிறைவேற விட்டுக் கொடுத்து செல்ல வேண்டிய நாள். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் கோபத்திற்கு ஆளாகாமல் பார்த்துக் கொள்வது நல்லது.
துலாம்
மனக்குழப்பம் அகலும் நாள். தொழில் ரீதியாக எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். நினைத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்
எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். தொழில் பணியாளர்களால் ஏற்பட்ட தொல்லை அகலும். வி.ஐ.பி.க்களின் சந்திப்பு உண்டு.
தனுசு
வளர்ச்சி கூடும் நாள். கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்றுவீர்கள். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் உண்டு. உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த உயர்வு உண்டு.
மகரம்
நீண்ட நாளைய எண்ணங்கள் நிறைவேறும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியமைத்துக் கொள்வீர்கள். பால்ய நண்பர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர்.
கும்பம்
உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். பக்கத்து வீட்டாரின் பகைமாறும். கடன்சுமை குறைய புது முயற்சி செய்வீர்கள். உறவினர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர்.
மீனம்
நெருக்கடி நிலை அகலும் நாள். பிள்ளைகள் பொறுப்போடு செயல்படுவது கண்டு பெருமைப்படுவீர்கள். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழ்நிலை உருவாகும்.