      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 21.09.2025
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 21.09.2025

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Sept 2025 7:22 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      வழிபாட்டில் ஆர்வம் காட்டும் நாள். பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும். வருமானப் பற்றாக்குறை அகலும். இல்லத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

      ரிஷபம்

      பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். புதிய பாதை புலப்படும். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியமைத்துக் கொள்வீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் அச்சுறுத்தல்கள் தோன்றும்.

      மிதுனம்

      இடமாற்றம் பற்றி சிந்திக்கும் நாள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதன் மூலம் விரயம் ஏற்படலாம். ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் அக்கறை எடுத்துக் கொள்வது நல்லது.

      கடகம்

      குழப்பங்கள் அகலும் நாள். கொடுக்கல், வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும். வீடு, வாங்க எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். பிள்ளைகள் வழியில் உதிரி வருமானங்கள் உண்டு.

      சிம்மம்

      வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்திக் கொள்ள வழிவகை செய்துகொள்ளும் நாள். சமுதாயப் பணிகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வாகனம் வாங்க போட்ட திட்டம் கைகூடும்.

      கன்னி

      சாமர்த்தியமானப் பேச்சுகளால் சாதனை படைக்கும் நாள். கல்யாண முயற்சி கைகூடும். வாங்கல், கொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும். தொழில் மாற்றம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.

      துலாம்

      தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும் நாள். வாரிசுகளின் எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். நீண்ட நாளைய பிரச்சனை நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

      விருச்சிகம்

      முன்னேற்றம் அதிகரிக்க முன்னோர்களை வழிபட வேண்டிய நாள் வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். வருமானம் உயரும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.

      தனுசு

      உற்சாகத்துடன் செயல்படும் நாள். பக்கபலமாக இருப்பவர்கள் உங்கள் பணிக்கு ஒத்துழைப்புச் செய்ய முன்வருவர். உத்தியோக முயற்சியில் இருந்த தடை அகலும்.

      மகரம்

      கொடுக்கல், வாங்கல்களில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும் நாள். பிறருக்காக வாங்கிக் கொடுத்த தொகையைப் பெறுவதில் சிக்கல்கள் உருவாகலாம். நட்பு பகையாகும்.

      கும்பம்

      யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். மற்றவர்களுக்கு மத்தியில் உறவினர்கள் உங்களை உதாசீனப்படுத்தலாம். வரவைவிட செலவு இருமடங்காகும். பிறரை நம்பி செயல்பட இயலாது.

      மீனம்

      தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு தொலைதூரத்திலிருந்து நல்ல தகவலொன்று வந்து சேரும் நாள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துக்கு மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு உண்டு.

