      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 18.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நிறைவேறும்
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் 18.11.2025 - இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நிறைவேறும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 7:32 AM IST (Updated: 18 Nov 2025 7:32 AM IST)
      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      யோகமான நாள். தள்ளிச் சென்ற காரியம் தானாக முடிவடையும். உடன்பிறப்புகள் உதவிக்கரம் நீட்டுவர். வீட்டுத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும்.

      ரிஷபம்

      தாராளமாகச் செலவிட்டு மகிழும் நாள். ஆன்மிக ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பக்கத்திலுள்ளவர்களால் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் அகலும். உத்தியோக உயர்வு உண்டு.

      மிதுனம்

      எடுத்த காரியத்தை எளிதில் முடிக்கும் நாள். வருமான அதிகரிப்பிற்கு வழியமைத்துக் கொள்வீர்கள். தொழில் முன்னேற்றப் பாதையை நோக்கிச் செல்லும்.

      கடகம்

      மனக்குழப்பம் அதிகரிக்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் உடன் பணிபுரிபவர்களால் இடர்பாடுகள் ஏற்படும். ஆரோக்கியத் தொல்லை அதிகரிக்கும்.

      சிம்மம்

      நினைத்தது நிறைவேறும் நாள். தனவரவு திருப்தி தரும். அரசியல்வாதிகளால் அனுகூலம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும்.

      கன்னி

      முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். உற்சாகத்துடன் பணிபுரிவீர்கள். வரவு திருப்தி தரும். உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் வரலாம்.

      துலாம்

      புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும் நாள். நாகரீகப் பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். குடும்பப் பிரச்சனைகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

      விருச்சிகம்

      செல்வநிலை உயரும் நாள். புனிதப் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பொதுவாழ்வில் புகழ் கூடும். இல்லத்தில் சுபகாரியம் நடைபெறும்.

      தனுசு

      உள்ளம் மகிழும் நாள். உடன் இருப்பவர்களின் உதவி கிட்டும். குடும்ப முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். ஆடை, ஆபரண சேர்க்கை உண்டு.

      மகரம்

      ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும் நாள். அக்கம்பக்கத்து வீட்டாரின் பகை மாறும். கடன் பிரச்சனைகளை சமாளிப்பீர்கள்.

      கும்பம்

      வசதிகள் பெருகும் நாள். தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரும். உத்தியோகத்தில் அதிகாரிகளின் அன்புக்கு பாத்திரமாவீர்கள்.

      மீனம்

      யோசித்து செயல்பட வேண்டிய நாள். வரவை காட்டிலும் செலவு கூடலாம். ஆரோக்கியத் தொல்லை அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் வீண் பழிகள் வரலாம்.

