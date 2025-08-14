என் மலர்tooltip icon
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 14.08.2025
      Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் - 14.08.2025

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Aug 2025 7:39 AM IST
      • இன்றைய ராசிபலன்
      • 12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்...

      மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்கான இன்றைய ராசிபலன்கள்

      மேஷம்

      வரவும், செலவும் சமமாகும் நாள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த தகவலொன்று வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் ஏற்பட்ட வீண்பழிகள் அகலும். தொழில் வளர்ச்சிக்கு நண்பர்கள் வழிகாட்டுவர்.

      ரிஷபம்

      கேட்ட உதவிகள் எளிதில் கிடைக்கும் நாள். மதி நுட்பத்தால் மகத்தான காரியமொன்றை செய்து முடிப்பீர்கள். வெளிவட்டாரத் தொடர்பு விரும்பும் விதத்தில் அமையும்.

      மிதுனம்

      இல்லத்திலும், உள்ளத்திலும் அமைதி கூடும் நாள். எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். அரசியல் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். தடைபட்ட வருமானம் தானாக வந்து சேரலாம்.

      கடகம்

      வருமான உயர்விற்கு வழிபிறக்கும் நாள். அரைகுறையாக நின்ற பணியை தொடருவீர்கள். அரசு வேலைக்காக எடுத்த முயற்சி அனுகூலம் தரும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு.

      சிம்மம்

      முன்யோசனையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். நண்பர்களுக்காக ஒரு தொகையை செலவிடுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் கோபத்திற்கு ஆளாக நேரிடும்.

      கன்னி

      மதியத்திற்கு மேல் மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். உத்தியோகத்தில் கெடுபிடி அதிகரிக்கும். குடும்ப விஷயங்களை மூன்றாம் நபரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம்.

      துலாம்

      இடமாற்றம் பற்றி சிந்திக்கும் நாள். உள்ளம் மகிழும் சம்பவம் இல்லத்தில் நடைபெறும். வருமோ, வராதோ என்று நினைத்த பணவரவொன்று இன்று கைக்கு கிடைக்கலாம்.

      விருச்சிகம்

      எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும் நாள். பாக்கிகள் வசூலாகி பண வரவைப் பெருக்கும். கண்ணியமிக்கவர்கள் கைகொடுத்து உதவ முன்வருவர்.

      தனுசு

      திட்டமிட்ட காரியமொன்றில் திடீர் மாற்றம் ஏற்படும் நாள். தொழில் பங்குதாரர்களால் பிரச்சனை ஏற்படும். மறதி அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கையைத் தளரவிட வேண்டாம்.

      மகரம்

      அலைபேசி மூலம் ஆதாயம் தரும் தகவல் கிடைக்கும் நாள். நினைத்தது நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் உடன் இருப்பவர் தொழிகளின் உதவி கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் வரலாம்.

      கும்பம்

      துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும் நாள். கூட்டுத் தொழிலைத் தனித் தொழிலாக மாற்றலாமா என்று சிந்திப்பீர்கள். பஞ்சாயத்துகளில் நல்ல முடிவு கிடைக்கும். பயணம் பலன் தரும்.

      மீனம்

      கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றி மகிழும் நாள் உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். வாகனம் வாங்கும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

