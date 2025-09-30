என் மலர்
அறிந்து கொள்ளுங்கள்
அமேசான் பிரைம் சந்தாவுடன் வரும் வோடபோன் ஐடியா சலுகைகள்... இவ்வளவு பலன்களா..?
வோடபோன் ஐடியா நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல புதுமையான ரீசார்ஜ் திட்டங்களை வழங்குகிறது. இந்த திட்டங்களில், பயனர்களுக்கு அமேசான் பிரைமை வழங்கும் சில திட்டங்களும் உள்ளன. இந்த இரண்டு திட்டங்களும் ரூ.696 மற்றும் ரூ.996 விலையில் கிடைக்கின்றன. பயனர்களுக்கு அமேசான் பிரைம் சந்தா வழங்கும் இரண்டு திட்டங்கள் மட்டுமே உள்ளன.
இரு ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அன்லிமிட்டெட் டேட்டா வழங்குகின்றன. இந்த டேட்டா 28 நாட்களுக்கு 300 ஜிபி என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டங்களின் நன்மைகளை தொடர்ந்து பாரப்போம்.
வோடபோன் ஐடியா நான்-ஸ்டாப் ஹீரோ திட்டங்கள்:
வோடபோன் ஐடியா ரூ.696 திட்டம் அன்லிமிட்டெட் இன்கமிங், தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ் மற்றும் அன்லிமிட்டெட் டேட்டா (300 ஜிபி/28 நாட்கள்) ஆகியவற்றை பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது. இந்த திட்டம் 56 நாட்கள் வேலிடிட்டி கொண்டுள்ளன.
இந்த திட்டத்தில் 56 நாட்களுக்கான அமேசான் பிரைம் லைட் சந்தா வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் பயனர்கள் HD (720p) தரத்தில் நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம். மேலும் அமேசான் தளத்தில் ஒரு நாள் இலவச டெலிவரி சேவைகளை பெறலாம். 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் பயன்படுத்துவோர், நாடு முழுக்க பல நகரங்களில் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 5ஜி டேட்டா கனெக்டிவிட்டி பெற முடியும்.
வோடபோன் ஐடியா ரூ.996 திட்டம் அன்லிமிட்டெட் இன்கமிங், தினமும் 100 எஸ்எம்எஸ், மற்றும் அன்லிமிட்டெட் டேட்டா (300 ஜிபி/28 நாட்கள்) ஆகியவற்றுடன் பயனர்களுக்கு வருகிறது. இந்த திட்டம் 84 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன் வருகிறது. இந்த திட்டத்தில் 90 நாட்களுக்கு அமேசான் பிரைம் லைட் சந்தா வழங்கப்படுகிறது.