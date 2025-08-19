Live
      Airtel வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு... 6 மாத Apple Music சேவை இலவசம்
      Airtel வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு... 6 மாத Apple Music சேவை இலவசம்

      19 Aug 2025 12:28 PM IST
      • ஆப்பிள் மியூசிக் ஆப்பில் 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பாடல்கள் உள்ளது.
      • வாடிக்கையாளர்கள் MY Airtel APPல் சென்று இதை சரிபார்க்கலாம்.

      Prepaid வாடிக்கையாளர்களுக்கு 6 மாத இலவச Apple Music சேவையை ஏர்டெல் நிறுவனம்.வழங்க முடிவு செய்துள்ளது.

      வாடிக்கையாளர்கள் MY Airtel APPல் சென்று இதை சரிபார்க்கலாம். ஆப்பிள் மியூசிக் ஆப்பில் 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பாடல்கள் உள்ளது.

      மேலும், 6 மாதங்களுக்கு பிறகு Apple Music சேவை தொடர் வேண்டும் என்றால் மாதம் ரூ. 119 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      ஏர்டெல் Airtel Apple Music ஆப்பிள் மியூசிக் 
