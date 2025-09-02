என் மலர்
கீக்பென்ச் தளத்தில் லீக் ஆன சியோமி ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போன் - வெளியீடு எப்போ தெரியுமா?
- ஸ்மார்ட்போனில் மீடியாடெக்-இன் டிமென்சிட்டி 8400 சிப்செட் இடம்பெறும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
- ஸ்மார்ட்போன்கள் பிளாக், கிரே மற்றும் கோல்டு நிற விருப்பங்களில் வரும்.
சியோமி 15T சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் ஸ்டான்டர்டு சியோமி 15T மற்றும் சியோமி 15 Pro மாடல் ஆகியவை அடங்கும். சியோமி 15T மற்றும் சியோமி 15T Pro மாடல்களின் சாத்தியமான விலை மற்றும் நிறங்கள் பற்றிய தகவல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் லெய்கா டியூன் செய்யப்பட்ட கேமராக்களைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சியோமி 15T மாடல் இப்போது ஒரு பிரபலமான பென்ச்மார்க்கிங் தளத்தில் தோன்றியுள்ளது. இதில் ஸ்மார்ட்போனின் AI செயல்திறனுக்கான முடிவுகள் அதன் சிப்செட், ரேம் மற்றும் ஓஎஸ் விவரங்களைக் காட்டுகிறது.
சியோமி 15T என்று நம்பப்படும் சியோமி 25069PTEBG என்ற மாடல் எண்ணைக் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் கீக்பென்ச் (Geekbench AI) தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. சமீபத்தில் பதிவேற்றப்பட்ட முடிவுகள், இந்த கைபேசியில் ஆக்டா-கோர் சிப்செட் உள்ளது. அதில் ஒரு பிரைம் கோர் (3.25GHz), மூன்று செயல்திறன் கோர்கள் (3.00GHz) மற்றும் நான்கு செயல்திறன் கோர்கள் (2.10GHz) உள்ளன என்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. இவை இந்த ஸ்மார்ட்போனில் மீடியாடெக்-இன் டிமென்சிட்டி 8400 சிப்செட் இடம்பெறும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
ஏற்கனவே வெளியான தகவல்களில் சியோமி 15T 67W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கக்கூடும் என்று கூறுகின்றன . 12GB + 256GB மாடலின் விலை EUR 649 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 66,000) என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், சியோமி 15T Pro மாடலின் விலை முறையே EUR 799 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 81,000) மற்றும் 12GB + 256GB மற்றும் 16GB + 512GB மாடல் EUR 899 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 92,000) என இருக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் பிளாக், கிரே மற்றும் கோல்டு நிற விருப்பங்களில் வரும்.
சியோமி 15T Pro மாடலில் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 9400+ சிப்செட், 90W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5,500mAh பேட்டரி மற்றும் அதிக ரிப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட ஃபிளாட் OLED டிஸ்ப்ளே ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கலாம். இது IP69 வாட்டர் மற்றும் டஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட் வசதி கொண்டிருக்கலாம்.
கேமராவை பொருத்தவரை இந்த ஸ்மார்ட்போன் 50MP OmniVision OVX9100 பிரைமரி கேமரா, 13MP அல்ட்ராவைடு கேமரா மற்றும் 50MP சாம்சங் JN5 5X டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 32MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.