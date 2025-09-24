என் மலர்
மொபைல்ஸ்
PS5 விலையில் ரூ. 5000 குறைப்பு... வேற லெவல் சலுகை வழங்கும் சோனி
- PS5 டிஜிட்டல் எடிஷன் ரூ.44,990 விலையில் கிடைக்கிறது.
- இது அதன் சில்லறை விலை ரூ.49,990இல் இருந்து ரூ.44,990ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
சோனி நிறுவனம் இந்தியாவில் தனது பண்டிகை கால சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் இந்திய சந்தையில் பிளே ஸ்டேஷன் 5 (PS5) மாடலுக்கு சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த குறுகிய கால சலுகை கன்சோலின் டிஜிட்டல் மற்றும் Physical Edition மாடல்களின் விலையை ரூ.5,000 குறைக்கிறது.
அசத்தலான சலுகைகளை வழங்கும் சோனியின் பண்டிகை சிறப்பு விற்பனை நேற்று (திங்கட்கிழமை) அமேசான், பிளிப்கார்ட், இதர ஆன்லைன் வர்த்தக தளங்கள் மற்றும் பல்வேறு ஆஃப்லைன் சில்லறை விற்பனை மையங்களில் தொடங்கியது.
ரூ. 5,000 தள்ளுபடி:
பிளேஸ்டேஷன் சாதனத்தின் தாய் நிறுவனம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை தனது பண்டிகை கால விற்பனையை அறிவித்தது. இந்த சலுகை: PS5 Physical Edition (CFI-2008A01X) மற்றும் PS5 Digital Model (CFI-2008B01X)- என இரண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிளேஸ்டேஷன் 5 மாடல்களுக்கு பொருந்தும். அதன்படி இரண்டு கன்சோல்களும் ரூ. 5,000 தள்ளுபடியைப் பெறுகின்றன.
சலுகையின் கீழ் PS5 டிஜிட்டல் எடிஷன் ரூ.44,990 விலையில் கிடைக்கிறது. இது அதன் சில்லறை விலை ரூ.49,990இல் இருந்து ரூ.44,990ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
ரூ.54,990க்கு விற்பனை செய்யப்படும் கன்சோலின் Physical Edition ரூ.49,990க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பண்டிகை கால சிறப்பு விற்பனை அக்டோபர் 19ஆம் தேதி அல்லது ஸ்டாக் தீரும் வரை அமேசான், பிளிப்கார்ட், பிளிங்கிட், ஜெப்டோ, க்ரோமா, ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல், விஜய் சேல்ஸ், சோனி சென்டர் மற்றும் நாட்டில் உள்ள பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிளே ஸ்டேஷன் சில்லறை விற்பனை ஸ்டோர்களில் நடைபெறும்.
முன்னதாக கடந்த ஜூலை மாதம், சோனி நிறுவனம் இந்தியாவில் டிஜிட்டல் மாடல் PS5 கன்சோலின் விலையை ரூ. 5,000 உயர்த்தியது. இதனால் கன்சோலின் விலை ரூ. 44,990இல் இருந்து ரூ. 49,990 ஆக உயர்ந்தது.