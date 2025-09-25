என் மலர்
அசத்தல் அம்சங்களுடன் புதிதாக A சீரிஸ் டேப் அறிமுகம் செய்த சாம்சங்
சாம்சங் நிறுவனத்தின் முற்றிலும் புதிய டேப்லெட் மாடல் இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
S-சீரிஸ் டேப்லெட் மாடல்களை அப்டேட் செய்த நிலையில், சாம்சங் தற்போது பட்ஜெட் பிரிவு வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களை கவரும் வகையில், என்ட்ரி லெவல் டேப்லெட் கேலக்ஸி டேப் A11-ஐ அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இந்த மாடல் கேலக்ஸி A9 மாடலை போன்று அதே விலையில் தொடங்குகிறது. இந்த மாடல் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. புதிய கேலக்ஸி டேப் A11 மாடலில் 2.2GHz ஆக்டா-கோர் பிராசஸர் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாடலில் 5,100mAh பேட்டரி வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலும் 90Hz ரிப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட 8.7 இன்ச் TFT டிஸ்ப்ளே வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
இத்துடன் 8MP பிரைமரி கேமரா, 5MP செல்ஃபி கேமரா கொண்டிருக்கிறது. இந்த டேப்லெட் கிரே மற்றும் சில்வர் என இரண்டு வண்ண விருப்பங்களில் வருகிறது.
பட்ஜெட் பிரிவில் லெனோவா மற்றும் ரெட்மி என போட்டி நிறுவன பிரான்டுகளை விட கேலக்ஸி டேப் A11 விலையில் சலுகையை கொண்டுள்ளது. அதன்படி இந்த டேப்லெட் வைபை மாடலின் 4 ஜிபி ரேம் + 64 ஜிபி மெமரி மாடல் ரூ.12,999 ஆகவும், 8 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி மெமரி மாடல் ரூ.17,999 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன், செல்லுலார் ஆப்ஷன்களின் விலை முறையே ரூ.15,999 மற்றும் ரூ.20,999 ஆக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த டேப்லெட் மெமரியை கூடுதலாக நீட்டித்துக் கொள்ளும் வசதி கொண்டிருக்கிறது.