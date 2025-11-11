என் மலர்
லிமிட்டெட் எடிஷன் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்த ரியல்மி... விலை எவ்வளவு தெரியுமா..?
ரியல்மி நிறுவனம் ஏற்கனவே அறிவித்தப்படி தனது GT 8 ப்ரோ ஆஸ்டன் மார்டின் F1 லிமிடெட் எடிஷன் ஸ்மார்ட்போனை சீன சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
புதிய ரியல்மி GT 8 ப்ரோ ஆஸ்டன் மார்டின் F1 லிமிடெட் எடிஷன் ஸ்மார்ட்போன், சேகரிப்பாளர்களின் டிசைன்- இரண்டு ஆஸ்டன் மார்டின் F1 லிமிடெட் எடிஷன் டெக்கோ டிசைன்களுடன் (சதுரம் மற்றும் வட்டம்) வருகிறது. இதனுடன் வரும் சிம் கார்டு எஜெக்டர் சாதனம் கூட பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆழமாக ரேசிங் தீம் யுஐ மற்றும் பிரத்யேக கேமரா வாட்டர்மார்க் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இதில் மெக்கானிக்கல் அசெம்ப்ளி டிசைன் கொண்ட பிரத்யேக லென்ஸ் மாட்யூல் கொண்டிருக்கிறது. மேலும், அணியின் நிறத்துடன் ஒற்றுப்போகும் வகையில் லெமன் கலர் தீமில் கிடைக்கிறது. இத்துடன் F1 அணியின் அதே சில்வர் விங் லோகோ பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
6.79-இன்ச் 1440x3136 பிக்சல் 2K+ OLED டிஸ்ப்ளே
ஆக்டா கோர் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜென் 5 3nm பிராசஸர்
அட்ரினோ 840 GPU, R1 கிராபிக்ஸ் சிப்
16 ஜிபி LPDDR5X ரேம், 1TB UFS 4.1 மெமரி
ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த ரியல்மி UI 7.0
டூயல் சிம் ஸ்லாட்
50MP பிரைமரி கேமரா, OIS, f/1.8
50MP 116° அல்ட்ரா-வைடு கேமரா, f/2.0
200MP 1/1.4″ 3x பெரிஸ்கோப் டெலிபோட்டோ கேமரா,
32MP செல்ஃபி கேமரா
இன்-டிஸ்ப்ளே அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை சென்சார், இன்ஃப்ராரெட் சென்சார்
IP66+IP68+IP69 சான்றுடன் வாட்டர், டஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட்
யூஎஸ்பி டைப்-சி ஆடியோ, ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள், ஹை-ரெஸ் ஆடியோ
5ஜி SA/ NSA, டூயல் 4ஜி வோல்ட்இ, வை-பை 7 802.11 be, ப்ளூடூத் 6.0
7000mAh பேட்டரி, 100W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்,
விலை விவரங்கள்:
ரியல்மி GT 8 ப்ரோ ஆஸ்டன் மார்ட்டின் F1 லிமிடெட் எடிஷன் ஸ்மார்ட்போனின் விலை 5499 யுவான்கள் இந்திய மதிப்பில் ரூ. 67,910 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 16GB ரேம், 1TB மெமரி என ஒற்றை வேரியண்டில் மட்டுமே கிடைக்கிறது.