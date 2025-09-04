என் மலர்
பட்ஜெட் விலையில் 7000mAh பேட்டரி, 60W சார்ஜிங்... சூப்பர் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்த ரியல்மி
ரியல்மி நிறுவனம், தனது ரியல்மி 15 சீரிசின் சமீபத்திய ஸ்மார்ட்போன் ரியல்மி 15T மாடலை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.57-இன்ச் FHD+ 120Hz AMOLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது.
இத்துடன் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6400 மேக்ஸ் 5ஜி சிப்செட் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் IP66/68/69 தர வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் வசதி உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 சார்ந்த ரியல்மி யுஐ 6.0 ஓஎஸ் உடன் வருகிறது. மேலும் 3 ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் அப்டேட்கள் மற்றும் 4 ஆண்டுகள் செக்யூரிட்டி அப்டேட்கள் வழங்கப்படும் என ரியல்மி தெரிவித்து இருக்கிறது.
அளவில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் வெறும் 7.79 மில்லிமீட்டரிலும் 181 கிராம் எடை கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் சூட் டைட்டானியம், சில்க் புளூ மற்றும் ஃப்ளோயிங் சில்வர் வண்ணங்களில் வருகிறது.
புகைப்படங்கள் எடுக்க இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 50MP பிரைமரி கேமரா, 2MP லென்ஸ் மற்றும் 50MP செல்ஃபி கேமரா கொண்டுள்ளது. மேலும் ஏஐ எடிட் ஜீனி, ஏஐ ஸ்னாப் மோட், ஏஐ லேண்ட்ஸ்கேப், ஏஐ இரேசர் மற்றும் ஏஐ ஸ்மார்ட் இமேஜ் மேட்டிங் உள்ளிட்ட ஏஐ அம்சங்கள் உள்ளன.
ரியல்மி 15T, ரியல்மி 15 மற்றும் 15 ப்ரோ போன்றே 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. 10W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்குடன் 31 நிமிடங்களில் 50% சார்ஜுக்கு 60W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
இந்திய சந்தையில் புதிய ரியல்மி 15T ஸ்மார்ட்போனின் விலை ரூ. 18,999 என துவங்குகிறது. ரியல்மி 15T ஸ்மார்ட்போன் பிளிப்கார்ட், ரியல்மி வலைதளம் மற்றும் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்களில் கிடைக்கிறது.