6000mAh பேட்டரியுடன் ரெடியாகும் மலிவு விலை போக்கோ ஸ்மார்ட்போன்?
இந்தியாவில் போக்கோ நிறுவனத்தின் அடுத்த பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன் "போக்கோ C85" அறிமுகத்தை அந்நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ரெட்மி 15C 5ஜி-யின் டிசைனை தழுவி உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
போக்கோ C85 5ஜி ஸ்மார்ட்போனில் 120Hz ரிப்ரெஷ் ரேட் கொண்ட 6.9-இன்ச் HD+ டிஸ்ப்ளே வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6300 SoC வழங்கப்படுகிறது. இது மலிவு விலையில் நம்பகமான 5G இணைப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, 50MP பிரைமரி கேமரா, 8MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய அம்சமாக 33W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொண்ட 6000mAh பேட்டரி உள்ளது. இது நீண்ட கால பேட்ரி பேக்கப் வழங்குவதை உறுதி செய்கிறது. பாதுகாப்பிற்காக பக்கவாட்டில் கைரேகை ஸ்கேனர் பொருத்தப்பட்டு இருக்கிறது. அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு போக்கோ C85 5ஜி ஸ்மர்ட்போன் ப்ளிப்கார்ட் தளத்தில் விற்பனை செய்யப்படும்.