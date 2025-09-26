என் மலர்
தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி ஸ்பெஷல் எடிஷன் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்த ஒப்போ
இந்தியாவில் ரெனோ 14 5ஜி மாடலின் புதிய வெர்ஷனை ஒப்போ நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இது கலாச்சார ரீதியாக ஈர்க்கப்பட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் புதுமையான ஃபினிஷ் கொண்டுள்ளது. இந்த மாடல் வழக்கமான நிறுவனத்தின் அதே அம்சங்களுடன் வருகிறது. அதே நேரத்தில் அதன் பின்புற பேனலில் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தோற்றம் மற்றும் தனித்துவமான தொழில்நுட்பம் உள்ளது.
புதிய வெர்ஷன் ஒப்போ ரெனோ 14 5ஜி தீபாவளி எடிஷன் என அழைக்கப்படுகிறது. இது மண்டலா மற்றும் மயில் உள்ளிட்ட இந்திய மையக்கருத்துகளைச் சுற்றி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒளி மற்றும் நல்லிணக்கத்தைக் குறிக்கும் சுடர் போன்ற ஃபினிஷ் கொண்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் பிளாக் மற்றும் கோல்டு நிறங்களில் கிடைக்கிறது. இது மாறுபாட்டையும் ஆழத்தையும் கொண்டுவருகிறது.
ஸ்பெஷல் எடிஷன் மாடலை வேறுபடுத்தும் வகையில் ஒப்போ நிறுவனத்தின் க்ளோ-ஷிஃப்ட் தொழில்நுட்பம் அமைந்துள்ளது. இது வெப்பநிலையைப் பொறுத்து பேனலை கருப்பு நிறத்தில் இருந்து தங்க நிறத்திற்கு மாற்றும் திறன் கொண்டிருக்கிறது.
இந்த நடைமுறை மற்றும் தோற்றம் ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அமைந்து இருக்கிறது. இந்த சாதனம் ஏரோ-ஸ்பேஸ் கிரேடு ஃபிரேம், கொரில்லா கிளாஸ் 7i பாதுகாப்பு மற்றும் டஸ்ட், வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட் வசதிக்கான IP66, IP68 மற்றும் IP69 மதிப்பீடுகளுடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய ஒப்போ ரெனோ 14 5ஜி ஸ்பெஷல் எடிஷன் 8GB ரேம், 256GB மெமரி மாடலின் விலை ரூ.39,999 ஆகும். பண்டிகை கால தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு இந்த மாடலின் விலை ரூ.36,999 ஆகக் குறைகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் கட்டணமில்லா மாத தவணை, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் ரூ.3,000 வரை கேஷ்பேக், ரூ.3,000 எக்சேஞ்ச் போனஸ் வழங்கப்படுகிறது.
ஒப்போ ரெனோ 14 5ஜி தீபாவளி எடிஷன் அம்சங்கள்
இந்த ஸ்மார்ட்போன் 120Hz ரிப்ரெஷ் ரேட் உடன் 6.6 இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளே கொண்டுள்ளது. இது LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ், மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 8350 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இத்துடன் 80W சார்ஜிங், 6000mAh பேட்டரி கொண்டுள்ளது.
கேமராவை பொருத்தவரை OIS உடன் 50MP பிரைமரி கேமரா, 8MP அல்ட்ரா-வைடு மற்றும் 3.5x ஆப்டிகல் ஜூம் கொண்ட 50MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். இத்துடன் 50MP ஆட்டோஃபோகஸ் செல்ஃபி கேமரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சாதனம் ஆண்ட்ராயடு 15 சார்ந்த கலர் ஓஎஸ் 15இல் இயங்குகிறது. மேலும் இரட்டை ஸ்பீக்கர்கள், இ-சிம் சப்போர்ட், இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார், மேம்பட்ட கூலிங் போன்ற அம்சங்களுடன் வருகிறது.