மிரட்டும் அம்சங்களுடன் வெளியீட்டுக்கு ரெடியான ஒப்போ X9 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்கள்!
ஒப்போ நிறுவனம் ஃபைண்ட் X9 சீரிஸ் மாடல்களுக்கான டீசர்களை வெளியிட்டுள்ளது. ஒப்போ ஃபைண்ட் சீரிசின் தலைவர் இன்று ஃபைண்ட் X9 மாடல் ஸ்கிரீன் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு, ஃபைண்ட் X9, ஃபைண்ட் X8s-ஐ விட இன்னும் குறுகலான திரையை கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறினார்.
மேலும், 1.25மிமீ பெசல்கள் கொண்ட ஃபைண்ட் X8s மற்றும் 1.34மில்லிமீட்டர் பெசல்கள் கொண்ட ஐபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டு படத்தையும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார். அடுத்த வாரம் அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கும் மெய்சூ 22 ஸ்மார்ட்போன் 1.2மில்லிமீட்டர் டிஸ்ப்ளே பெசல்களைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை Meizu உறுதிப்படுத்தியதை அடுத்து இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது.
டான்சியா லென்ஸுடன் கூடிய ஒப்போ ஃபைண்ட் X9 சீரிஸ்
இந்த வார தொடக்கத்தில், டான்சியா லென்ஸ் ஒப்போ ஃபைண்ட் X9 சீரிசின் அனைத்து மாடல்களிலும் வழங்கப்படும் என்று அவர் கூறினார். இந்த லென்ஸ் முந்தைய X8 சீரிசில் அல்ட்ரா மாடலுக்கு மட்டுமே பிரத்தியேகமாக வழங்கப்பட்டு இருந்தது.
அவர் வெளியிட்ட முன்னோட்டப் படத்தில், நான்காவது தலைமுறை ஸ்மார்ட்போன் இமேஜ் கலர் ரீ-ஸ்டோரேஷன் தொழில்நுட்பத்தில் இமேஜிங் லென்ஸ்கள், டான்சியா கலர் ரீ-ஸ்டோரேஷன் லென்ஸ்கள் மற்றும் உலகளாவிய மல்டி-ஸ்பெக்ட்ரல் சென்சார்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
ஒப்போ ஃபைண்ட் X9 மாடலின் இடதுபுற மூலையில் ஒரு செவ்வக கேமரா டிரே வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. சமீபத்தில் ஃபைண்ட் X9 சீரிஸ் கீக்பென்ச் தளத்தில் ஒப்போ CPH2791 மாடல் நம்பருடன் காணப்பட்டது. அதில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் டிமென்சிட்டி 9500 பிராசஸர், 16 ஜிபி ரேம் மற்றும் ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த கலர்ஓஎஸ் 16 ஆகியவை வழங்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது.
முந்தைய தகவல்களின் படி இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6.59-இன்ச் 1.5K 120Hz OLED ஸ்கிரீன் மற்றும் 512 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வழங்கப்படுவதை தெரிவித்தன. மிக நீண்ட பேட்டரி ஆயுளைத் தவிர, ஒப்போ ஃபைண்ட் X9 அனைத்து அம்சங்களிலும் நம்பமுடியாத அளவிற்கு சக்தி வாய்ந்தது என்றும், இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஃபிளாக்ஷிப் மாடலாக இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.