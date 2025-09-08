என் மலர்
வேற லெவல் அம்சங்களுடன் வெளியீட்டுக்கு தயாராகும் ஒப்போ ஸ்மார்ட்போன்கள்
ஒப்போ நிறுவனம் வருகிற 15ஆம் தேதி இந்தியாவில் F31 சிரீஸ் ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த போன்கள் "Durable Champion" என்ற டேக்-லைன் கொண்டுள்ளன. மேலும் புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள் கோல்டு அல்லது ஷாம்பெயின் நிறங்களில் கிடைக்கும் என்று தெரிகிறது.
மற்றொரு ஸ்மார்ட்போன் டீப் புளூ நிறத்தில் உள்ளது. மேலும் ரிஃப்ளெக்டிவ் அல்லது டெக்ஸ்ச்சர்டு பேக் பேனல் கொண்டிருக்கிறது. இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் அவற்றின் பின்புறம் மற்றும் வட்ட வடிவிலான கேமரா மாட்யூல் டிசைன் உள்ளது. இவை F31 Pro மற்றும் F31 Pro+ ஆக இருக்கலாம்.
முந்தைய தகவல்களின் அடிப்படையில் புதிய F31 சீரிசில் F31, F31 Pro மற்றும் F31 Pro+ ஆகியவை இருக்கும். இவற்றில் ஒப்போ F31 ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6300 சிப்செட்டால் இயக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 7000 mAh பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது.
புதிய F31 Pro மாடலில் டிமென்சிட்டி 7300 பிராசஸர், 7000 mAh பேட்டரி மற்றும் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியுடன் வருகிறது. ஒப்போ F31 Pro+ மாடில் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 3 பிராசஸர், 12GB ரேம், 256GB மெமரி, 7,000mAh பேட்டரி கொண்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.