படுக்கையறையில் இந்த 3 பொருட்களை மட்டும் வைக்கக்கூடாதாம்... ஏன் தெரியுமா..?
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, படுக்கையறை வீட்டின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இது ஓய்வு எடுக்க மற்றும் கணவன் மனைவியுடனும் தொடர்புடையது. எனவே, இங்கே வாஸ்து சாஸ்திரங்களுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். படுக்கையறையில் எதை வைக்க வேண்டும், எதை வைக்கக்கூடாது என்பதை ஆராய்வோம்.
படுக்கையறையில் சிலைகளை வைக்காதீர்கள்.
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, தெய்வங்களின் சிலைகளை பூஜை அறையில் மட்டுமே வைக்க வேண்டும். அவற்றை வீட்டில் வேறு எங்கும் வைக்கக்கூடாது. மேலும், படுக்கையறையில் தெய்வங்களின் சிலைகளை வைக்கக்கூடாது.
தவறான இடத்தில் சிலைகளை வைப்பது பயத்தையும் பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தி, திருமணத்தில் விரிசலை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், சிலைகள் அல்லது படங்கள் அமைதியையும் நேர்மறை ஆற்றலையும் பரப்பும் இடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.
படுக்கையறையில் இந்த பொருட்களை வைக்காதீர்கள்
* வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, தானியங்கள் போன்ற உணவுப் பொருட்களை படுக்கையறையில் வைக்கக்கூடாது. அவற்றை அங்கே வைத்திருப்பது திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். கத்திகள், கத்தரிக்கோல் போன்றவற்றையும் படுக்கையறையில் வைக்கக்கூடாது.
* படுக்கையறையில் நீர் தொடர்பான பொருட்களை, மீன் தொட்டிகள், நீரூற்றுகள் அல்லது நீர் படங்களை வைத்திருப்பது வாஸ்து குறைபாடுகளை உருவாக்குகிறது. இந்த நீர் பொருட்கள் நிதி உறுதியற்ற தன்மையையும் வறுமையையும் அதிகரிக்கும். படுக்கையறையில் இதுபோன்ற பொருட்களைத் தவிர்த்து, இயற்கை அல்லது பூக்கள் போன்ற நேர்மறையான படங்களை வைக்கவும். இந்த சிறிய மாற்றங்கள் படுக்கையறையின் ஆற்றலை மேம்படுத்தி செழிப்பைக் கொண்டுவரும்.
* பலர் தங்கள் படுக்கையறைகளில் கண்ணாடிகளை வைக்க விரும்புகிறார்கள். இருப்பினும், அவற்றின் எதிர்மறை விளைவுகள் இடத்தைப் பொறுத்தது. மேலும், படுக்கையறையில் படுக்கைக்கு முன்னால் ஒரு டிரஸ்ஸிங் டேபிள் இருப்பது வாஸ்து குறைபாட்டை உருவாக்குகிறது, இது ஆரோக்கியத்தையும் மன அமைதியையும் பாதிக்கிறது.
இந்த விஷயங்களை மனதில் கொள்ளுங்கள்
நீங்கள் ஒரு கண்ணாடியை நிறுவினால், உங்கள் படுக்கை கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கும் வகையில் இருப்பது நல்ல யோசனையல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். படுக்கையறையில் உங்கள் படுக்கைக்கு முன்னால் ஒரு கண்ணாடியை வைப்பது உங்கள் மன அமைதியைக் கெடுக்கும்.
தூய்மையில் கவனம் செலுத்துதல்
வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் தூய்மை மிகவும் முக்கியமானது. ஒரு ஒழுங்கற்ற மற்றும் அழுக்கான படுக்கையறை எதிர்மறை சக்தியை ஈர்க்கிறது. இது நிதி சிக்கல்கள் மற்றும் மன அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. உங்கள் படுக்கையறையை எப்போதும் சுத்தமாகவும், நன்கு காற்றோட்டமாகவும் வைத்திருங்கள்.