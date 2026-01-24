என் மலர்
வழிபாடு
வீட்டில் மூங்கில் செடி இருக்கா?... தப்பித்தவறி கூட இந்த தவறை செய்யாதீர்கள்
- மூங்கில் செடிகளை குளியலறை அல்லது கழிப்பறைக்கு அருகில் வைக்கக்கூடாது.
- மூங்கில் செடி நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் சின்னமாகவும் கருதப்படுகிறது.
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, வீட்டில் வைப்பதற்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படும் பல செடி மற்றும் மரங்கள் உள்ளன. இவைகள் வைத்தால் நேர்மறை ஆற்றல் பரவும் என்று நம்பப்படுகிறது. அந்த வகையில், பலர் தங்கள் வீடுகளிலும் மூங்கில் செடிகளை வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் மூங்கில் செடிகளை வீட்டில் வைக்கலாமா, இல்லையா? அப்படி வைத்தால் எந்த திசை நோக்கி வைக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பார்ப்போம்...
வீட்டில் மூங்கில் நடுதல்
இந்து மதத்தில், மூங்கிலை குடும்ப வளர்ச்சியின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. வேதங்கள் மூங்கிலை மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பின் அடையாளமாக விவரிக்கின்றன. வீட்டில் ஒரு மூங்கில் செடியை வைத்திருப்பது மிகவும் புனிதமானதாகக் கருதப்படுகிறது. வாஸ்துவின் படி, இந்த செடியை வீட்டில் நடுவது சுற்றியுள்ள சூழலில் இருந்து எதிர்மறையை நீக்கி நேர்மறை ஆற்றலை வளர்க்கிறது.
சரியான திசையில்
ஆனால் வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, மூங்கில் செடியை சரியான திசையிலும் இடத்திலும் வைப்பது மிகவும் முக்கியம். தவறான இடத்தில் நடுவது நல்ல பலன்களை விட மோசமான பலன்களையே தரும்.
மூங்கில் எங்கே வைக்க வேண்டும்?
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, வீட்டின் வரவேற்பறையிலோ அல்லது அறையிலோ ஒரு மூங்கில் செடியை வைக்கலாம். அவ்வாறு செய்வது குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே அன்பு பரிமாறவும், வீட்டுப் பிரச்சனைகளைப் போக்கவும் உதவுகிறது.
நேர்மறை ஆற்றல்
நீங்கள் ஒரு மூங்கில் செடியை சரியான இடத்தில் வைத்தால், அது உங்கள் வீட்டிற்கு நேர்மறை ஆற்றலைக் கொண்டுவருவதோடு, உங்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் கொண்டுவரும்.
சிறந்த திசை
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, வீட்டின் கிழக்கு திசையில் மூங்கில் செடியை நடுவது சிறந்தது. அடுத்தபடியாக, வடக்கு திசையிலும் மூங்கில் செடியை நடலாம்.
தவறான திசை
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, மூங்கில் செடிகளை குளியலறை அல்லது கழிப்பறைக்கு அருகில் வைக்கக்கூடாது. மேலும், சமையலறையிலும் வைக்கக்கூடாது.
நன்மைகள்
வீட்டில் மூங்கில் செடியை வைத்திருப்பது நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்துவதோடு தேவையற்ற செலவுகளையும் குறைக்க உதவும். இந்த செடி குடும்ப உறுப்பினர்களின் மூடிய அதிர்ஷ்டங்களுக்கு கதவுகளைத் திறக்கும். இது வணிக வளர்ச்சிக்கான புதிய வழிகளையும் திறந்து வாழ்க்கையில் வெற்றியைக் கொண்டுவருகிறது. மூங்கில் செடி நல்ல அதிர்ஷ்டத்தின் சின்னமாக இருப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது.