      ராசிக்குரிய லிங்கங்கள்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Aug 2025 11:17 AM IST
      • காவல் தெய்வங்கள், வெவ்வேறு ராசியின் அதிபதிகள்.
      • மிதுனம், கன்னி - ஈசான்ய லிங்கம்.

      கிரிவலம் வரும் போது அஷ்ட லிங்கங்களைத் தரிசிக்கலாம். இவை ஒவ்வொன்றும், எட்டுத் திசைகளின் காவல் தெய்வங்கள், வெவ்வேறு ராசியின் அதிபதிகள், அவரவர் நட்சத்திரம், ராசிக்கு உரிய லிங்கத்தை வழிபட்டால் நலம் உண்டாகும்.

      ரிஷபம், துலாம் - இந்திர லிங்கம்

      சிம்மம் - அக்னி லிங்கம்

      விருச்சிகம் - எம லிங்கம்

      மேஷம் - நிருதி லிங்கம்

      மகரம், கும்பம் - வருண லிங்கம்

      கடகம் - வாயு லிங்கம்

      தனுசு, மீனம் - குபேர லிங்கம்

      மிதுனம், கன்னி - ஈசான்ய லிங்கம்.

      அஷ்ட லிங்கங்கள் லிங்கம் வழிபாடு 
