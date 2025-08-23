என் மலர்
வழிபாடு
ராசிக்குரிய லிங்கங்கள்
- மிதுனம், கன்னி - ஈசான்ய லிங்கம்.
கிரிவலம் வரும் போது அஷ்ட லிங்கங்களைத் தரிசிக்கலாம். இவை ஒவ்வொன்றும், எட்டுத் திசைகளின் காவல் தெய்வங்கள், வெவ்வேறு ராசியின் அதிபதிகள், அவரவர் நட்சத்திரம், ராசிக்கு உரிய லிங்கத்தை வழிபட்டால் நலம் உண்டாகும்.
ரிஷபம், துலாம் - இந்திர லிங்கம்
சிம்மம் - அக்னி லிங்கம்
விருச்சிகம் - எம லிங்கம்
மேஷம் - நிருதி லிங்கம்
மகரம், கும்பம் - வருண லிங்கம்
கடகம் - வாயு லிங்கம்
தனுசு, மீனம் - குபேர லிங்கம்
