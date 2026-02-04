என் மலர்
வழிபாடு
கற்பூரத்திற்கு இப்படி ஒரு சக்தியா?
வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் கொண்டுவர பல வழிகள் சொல்லப்படுகின்றன. வருமானம் பெருக, வீட்டில் உள்ள கண் திருஷ்டி நீங்க, வேலை கிடைக்க, பல சுப பலன்கள் கிடைக்க சிறு விசயம் செய்தால் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் என்கிறார்கள்.
வாஸ்து படி, கற்பூரம் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இது எதிர்மறை சக்தியை எரித்து, நேர்மறை சக்தியைக் கொண்டு வந்து வீட்டில் லட்சுமி தேவியின் ஆசியை வழங்குகிறது. மேலும் பணம் உங்கள் வீட்டிற்குள் வந்து நிலைக்கவில்லை மற்றும் நீங்கள் நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொண்டால் கற்பூரத்தை கொண்டு செய்ய வேண்டிய முறைகள் குறித்து பார்ப்போம்...
பூஜை அறையில் ஒரு துண்டு கற்பூரம்
பூஜை அறை ஒரு சக்தி நிறைந்த இடமாகும். இங்கு ஒரு சிறிய கற்பூரத்தை வைக்கவும் அல்லது தினமும் மாலையில் கற்பூரத்தை எரிக்கவும். இது எதிர்மறை சக்தியை நீக்கி வீடு முழுவதும் நேர்மறை ஆற்றலைப் பரப்புகிறது. பூஜை அறையில் கற்பூரத்தை வைத்திருப்பது தெய்வங்களை மகிழ்வித்து, வீட்டிற்கு அமைதி, மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டுவருகிறது. தினமும் கற்பூரத்தை எரிப்பது வீட்டில் உள்ள காற்றை சுத்திகரிக்கிறது.
படுக்கையறையில் ஒரு துண்டு கற்பூரம்
கணவன்- மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு இருந்தால், படுக்கையறையின் தலைப்பகுதியிலோ அல்லது அலமாரியிலோ ஒரு சிறிய கற்பூரத்தை வைக்கவும். இது மனதை அமைதிப்படுத்த உதவுகிறது. கற்பூரத்தின் வாசனை எதிர்மறையை நீக்கி, தம்பதியினரிடையே அன்பை அதிகரிக்கிறது. திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் கொண்டுவருவதில் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பெட்டியிலோ அல்லது அலமாரியிலோ கற்பூரம்
பெட்டியிலோ அல்லது அலமாரியின் கைப்பிடியின் உள்ளே அல்லது அதன் மீது ஒரு சிறிய கற்பூரத்தை வைக்கவும். கற்பூரம் செல்வத்தைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் தேவையற்ற செலவினங்களை தடுக்கிறது. இது உங்கள் வீட்டிற்குள் பணத்தை தொடர்ந்து செலுத்தி, உங்கள் நிதி நிலைமையை பலப்படுத்துகிறது. பகவான் குபேரனால் மகிழ்ச்சியடைந்த இது, செல்வ வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. 15-21 நாட்களுக்கு ஒருமுறை கற்பூரத்தை மாற்றவும்.
பிரதான நுழைவாயிலில் கற்பூரம்
ஒரு சிறிய கற்பூரத் துண்டைக் கட்டவும் அல்லது சிவப்புத் துணியிலும் புனித நூலிலும் சுற்றி பிரதான கதவின் தாழ்ப்பாள், கைப்பிடி அல்லது மூலையில் வைக்கவும். இது தீய கண், விரோதம் மற்றும் எதிர்மறை சக்திகள் வீட்டிற்குள் நுழைவதைத் தடுக்கிறது. நேர்மறை ஆற்றல் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் அதிகரிக்கிறது. இது வீட்டு பாதுகாப்பிற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சமையலறையில் கற்பூரம்
சமையலறை உணவு மற்றும் செழிப்பைக் குறிக்கிறது. எரிவாயு அடுப்புக்கு அருகில் அல்லது சமையலறையின் ஒரு மூலையில் கற்பூரத் துண்டை வைக்கவும். இது ஏராளமான உணவை உறுதி செய்கிறது. கற்பூரத்தின் வாசனை பூச்சிகளை விலக்கி வைக்கிறது மற்றும் சமையலறையில் நேர்மறை ஆற்றலைப் பராமரிக்கிறது.
கற்பூரத்தின் நன்மைகள்
வீட்டில் கற்பூரத்தை எரிப்பது அல்லது வைத்திருப்பது எதிர்மறை சக்தியை நீக்குகிறது, வாஸ்து குறைபாடுகளை நீக்குகிறது, செல்வத்தை அதிகரிக்கிறது, உறவுகளுக்கு இனிமையை தருகிறது, நல்ல ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கிறது. தினமும் கற்பூரத்தை எரிப்பது வீட்டில் அமைதியைப் பேணுகிறது மற்றும் நிதி நிலைமையை பலப்படுத்துகிறது.