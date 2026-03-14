27 நட்சத்திரங்களுக்கும் தனி சன்னதி
தமிழ்நாட்டில் அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரையிலான 27 நட்சத்திரங்களுக்கு உரிய பிரத்யேகக் கோவில்கள் உள்ளன. இந்த கோவில்களில் தங்களின் ஜென்ம நட்சத்திர நாளில் வழிபடுவது தோஷங்களை நீக்கி நன்மைகளை தரும். திருநின்றியூர் (அனுஷம்), நல்லடை (பரணி), குருவித்துறை (சித்திரை), கோமல் (ஹஸ்தம்), காஞ்சநகரம் (கார்த்திகை) ஆகியவை முக்கியமான நட்சத்திரத் தலங்களாகும்.
இந்த 27 நட்சத்திரங்களையும் ஒருசேரக் கொண்டு ஒரே இடத்தில் தரிசிக்கும் வகையில் புதுவையில் 108 அடி உயர சிலையுடன் பிரமாண்டமாக சதாசிவமூர்த்தி கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளது.
27 நட்சத்திரங்கள் மற்றும் சில முக்கிய கோவில்கள்:
அஸ்வினி: திருத்துறைப்பூண்டி பிரவி மருந்தீஸ்வரர் கோவில், திருவாரூர் மாவட்டம்.
பரணி: நல்லடை அக்னீஸ்வரர் கோவில், நாகப்பட்டினம்.
கார்த்திகை: காஞ்சநகரம் கத்ர சுந்தரேஸ்வரர் கோவில், நாகப்பட்டினம்.
ரோகிணி: தாழமங்கை சந்திரசேகரர் கோவில், தஞ்சை.
மிருகசீரிஷம்: எண்கண் ஆதித்த நாராயணப் பெருமாள் கோவில், திருவாரூர்.
திருவாதிரை: அதிராம்பட்டினம் அபய வரதீஸ்வரர் கோவில், தஞ்சாவூர்.
பூசம்: வழுவூர் வீரட்டேஸ்வரர் கோவில், நாகப்பட்டினம்.
ஆயில்யம்: திருநெய்த்தானம் நெய்யாடியப்பர் கோவில், தஞ்சை.
மகம்: பொறையார் மயானக் கோட்டையம்மன், நாகப்பட்டினம்.
பூரம்: திருவரங்குளம் ஹரிதீர்த்தேஸ்வரர் கோவில், புதுக்கோட்டை.
உத்திரம்: பெரும்புலியூர் வியாக்ரபுரீஸ்வரர் கோவில், திருவாரூர்.
அஸ்தம்: கோமல் கிருபா குபரேச்வரர், நாகப்பட்டினம்.
சித்திரை: குருவித்துறை வல்லபபெருமாள், மதுரை.
சுவாதி: திருக்கண்டீஸ்வரம் சிவானந்தேஸ்வரர், புதுச்சேரி.
விசாகம்: திருநெல்வேலி வேணுவனநாதர், திருநெல்வேலி.
அனுஷம்: திருநின்றியூர் மகாலக்ஷ்மேஸ்வரர், நாகப்பட்டினம்.
கேட்டை: பழைய வாணியம்பாடி வரதராஜப் பெருமாள், வேலூர்.
மூலம்: மாந்துறை மாமூலநாதர், திருச்சி.
பூராடம்: காடுவெட்டி காசி விஸ்வநாதர், தஞ்சாவூர்.
உத்திராடம்: கீழப்பூங்குடி பிரம்மபுரீஸ்வரர், சிவகங்கை.
திருவோணம்: திருப்பாற்கடல் பிரசன்ன வெங்கடேசப் பெருமாள், வேலூர்.
அவிட்டம்: கீழக்கொருக்கை பிரம்மஞான புரீசுவரர், தஞ்சை.
சதயம்: திருப்புகலூர் அக்னிபுரீஸ்வரர், நாகப்பட்டினம்.
பூரட்டாதி: திருக்கோடிக்காவல் கோடீஸ்வரர், தஞ்சை.
உத்திரட்டாதி: நாகைக்காரூர் மகாதேவர், நாகப்பட்டினம்.
ரேவதி: திருவாறவூர் கைலாசநாதர், நாகப்பட்டினம்.
இந்த நட்சத்திரத் தலங்கள் பெரும்பாலும் சிவனை மூலவராகக் கொண்டிருந்தாலும், சில பெருமாள் மற்றும் அம்மன் கோவில்களும் இதில் அடங்கும்.