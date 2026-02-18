Live
      மத்திய கிழக்கு பகுதியில் 50 போர் விமானங்களை குவித்த அமெரிக்கா
      மத்திய கிழக்கு பகுதியில் 50 போர் விமானங்களை குவித்த அமெரிக்கா

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Feb 2026 11:45 AM IST (Updated: 18 Feb 2026 11:45 AM IST)
      • எப்-16, எப்-22, எப்-35 போர் விமானங்கள் உள்பட பல விமானங்கள் சென்று உள்ளன.
      • ஈரான் ராணுவ பயிற்சியை தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கையை அமெரிக்கா எடுத்துள்ளது.

      மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்கா தனது ராணுவ இருப்பை மேலும் அதிகரித்து உள்ளது. ஈரானுடனான பதற்றங்களுக்கு மத்தியில் மேற்கு ஆசியாவிற்கு 50-க்கும் மேற்பட்ட போர் விமானங்களை அமெரிக்கா அனுப்பி நிலை நிறுத்தி உள்ளது.

      எப்-16, எப்-22, எப்-35 போர் விமானங்கள் உள்பட பல விமானங்கள் சென்று உள்ளன. ஈரான் உச்ச தலைவரின் எச்சரிக்கை மற்றும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் ஈரான் ராணுவ பயிற்சியை தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கையை அமெரிக்கா எடுத்துள்ளது.

