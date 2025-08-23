Live
      இந்தியாவுக்கு புதிய அமெரிக்க தூதர் நியமனம்
      அமெரிக்கா

      இந்தியாவுக்கு புதிய அமெரிக்க தூதர் நியமனம்

      23 Aug 2025 9:42 AM IST (Updated: 23 Aug 2025 10:03 AM IST)
      • வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் பணியாளர் அலுவலத்தின் இயக்குநராக உள்ள செர்ஜியோ கோர் பரிந்துரை.
      • அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் பரப்புரையில் செர்ஜியோ கோர் முக்கியப் பங்கு வகித்தவர்.

      இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக செர்ஜியோ கோரை நியமித்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அறிவித்துள்ளார்.

      இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதராக அதிபர் டிரம்ப் அரசியல் உதவியாளர் செர்ஜியோ கோரை வெள்ளை மாளிகை பரிந்துரைத்துள்ளது.

      வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் பணியாளர் அலுவலத்தின் இயக்குநராக உள்ள செர்ஜியோ கோர் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

      அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் பரப்புரையில் செர்ஜியோ கோர் முக்கியப் பங்கு வகித்தவர்.

