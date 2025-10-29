Live
      சீனப் பொருளாதாரத்தை இந்தியா விஞ்சும் - சிங்கப்பூர் முன்னாள் பிரதமர் லீ சியன் லூங் கணிப்பு
      சீனப் பொருளாதாரத்தை இந்தியா விஞ்சும் - சிங்கப்பூர் முன்னாள் பிரதமர் லீ சியன் லூங் கணிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Oct 2025 8:23 PM IST
      • உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா தற்போது 4-வது இடத்தில் இருக்கிறது.
      • 2030-ம் ஆண்டுக்குள் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா 3-வது இடத்தை பிடிக்கும்

      உலக பொருளாதாரத்தில் அமெரிக்கா முதல் இடத்திலும், சீனா 2-வது இடத்திலும் இருக்கிறது. ஜப்பான் 3-வது இடத்திலும் உள்ளது இந்தியா தற்போது 4-வது இடத்தில் இருக்கிறது.

      2030-ம் ஆண்டுக்குள் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா 3-வது இடத்தை பிடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

      இந்நிலையில், இந்தியா ஒருநாள் சீனப் பொருளாதாரத்தை எட்டிவிடும் என்று சிங்கப்பூர் முன்னாள் பிரதமர் லீ சியன் லூங் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

      இது தொடர்பாக பேசிய லீ சியன் லூங், " இந்தியா ஒருநாள் சீனப் பொருளாதாரத்தை எட்டிவிடும். ஏன் அதை விஞ்சும் அளவுக்கும் வாய்ப்புள்ளதாக கணிப்புகள் கூறுகின்றன. சீனாவின் மக்கள்தொகை ஏற்கனவே சுருங்கி வருகிறது. இந்தியா இன்னும் இளம் மக்கள்தொகையை கொண்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.

