US Govt Shut Down: செனட்டில் நிறைவேற்றப்படாத மசோதா - முடங்கிய அமெரிக்கா- மக்கள் பாதிப்பு
அரசாங்கத்தை தொடர்ந்து செயல்பட வைப்பதற்கான பல நிதி மசோதாக்களில் செனட்டில் குடியரசுக் கட்சியினரும், ஜனநாயகக் கட்சியினரும் உடன்படாததால் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் பெரும் பகுதி நேற்று நள்ளிரவு முதல் மூடப்பட்டது.
அக்டோபர் மாத இறுதி வரை அரசாங்க நிதியுதவி மற்றும் ஆண்டு இறுதியில் காலாவதியாகவுள்ள மத்திய சுகாதார மானியங்களை நீட்டிப்பது உள்ளிட்ட ஜனநாயகக் கட்சியினரால் முன்மொழியப்பட்ட மசோதாவைத் தடுக்க குடியரசுக் கட்சியினர் வாக்களித்தனர். இதன் காரணமாக அரசு பணி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
6 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக அரசு பணி நிறுத்தம் நிகழ்ந்ததைக் குறிக்கும் வகையில் ஜனநாயகக் கட்சியை வெள்ளை மாளிகை குற்றம்சாட்டி உள்ளது.
இந்த பணிநிறுத்தம் லட்சக்கணக்கான கூட்டாட்சி ஊழியர்களை ஊதியமின்றி தவிக்க வைத்துள்ளது. சுமார் 7,50,000 ஊழியர்கள் விடுமுறையை எதிர்கொள்கின்றனர். அதே நேரத்தில் விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் எல்லை முகவர்கள் போன்ற அத்தியாவசிய ஊழியர்கள் நிதி மீண்டும் தொடங்கும் வரை ஊதியமின்றி வேலை செய்ய வேண்டும்.