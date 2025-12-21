என் மலர்
உலகம்
ரூ.67 லட்சம் கோடி சொத்துடன் எலான் மஸ்க் புதிய சாதனை
- இம்மாதத்தின் 2-வது வாரத்தில் அவரது சொத்து மதிப்பு 600 பில்லியன் டாலரை எட்டியது.
- ஒரே வாரத்தில் சொத்தின் மதிப்பு 749 பில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்து எலான் மஸ்க் புதிய சாதனையை படைத்து உள்ளார்.
உலக பணக்காரர்களில் முதலிடத்தில் ஸ்பேஸ்எக்ஸ், டெஸ்லா, ஸ்டார்லிங்க் ஆகிய நிறுவனங்களின் தலைவர் எலான் மஸ்க் உள்ளார். இதற்கிடையே சமீபத்தில் அவரது நிகர சொத்து மதிப்பு 600 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை(இந்திய மதிப்பில் ரூ.54.46 லட்சம்) எட்டியது. இதன்மூலம் 600 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் சொத்தை எட்டிய முதல் நபர் என்ற சாதனையை எலான் மஸ்க் படைத்தார்.
இந்த நிலையில் எலான் மஸ்க்கின் சொத்து 700 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை தாண்டியுள்ளது. டெஸ்லா நிறுவனத்தின் மீதான வழக்கில் எலான் மஸ்க்குக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்ததையடுத்து அவரது நிகர சொத்து மதிப்பு 749 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக (ரூ.67 லட்சம் கோடி) உயர்ந்தது.
கடந்த அக்டோபர் மாதத்தில் எலான் மஸ்க்கின் சொத்து மதிப்பு 500 பில்லியன் டாலர் மதிப்பாக இருந்தது.
இதற்கிடையே, 800 பில்லியன் டாலர் மதிப்பீட்டு சந்தையில் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம் பட்டியலிடப்பட வாய்ப்பிருப்பதாகத் தகவல் வெளியான நிலையில், இம்மாதத்தின் 2-வது வாரத்தில் அவரது சொத்து மதிப்பு 600 பில்லியன் டாலரை எட்டியது. தற்போது ஒரே வாரத்தில் சொத்தின் மதிப்பு 749 பில்லியன் டாலர்களாக உயர்ந்து எலான் மஸ்க் புதிய சாதனையை படைத்து உள்ளார்.