உலகமே... இந்த ஆதாரம் போதுமா உங்களுக்கு? இஸ்ரேல் ராணுவம் வெளியிட்ட வீடியோ

ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் கடந்த மாதம் 7-ந்தேதி இதுவரை இல்லாத அளவில் இஸ்ரேல் எல்லைக்குள் நுழைந்து அதிரடி தாக்குதல் நடத்தினர். கண்ணில் பட்டவர்களையெல்லாம் சுட்டு வீழ்த்தினர். இதில் சுமார் 1,500 பேர் கொல்லப்பட்டனர். 240 பேரை பிணைக்கைதிகளாக பிடித்துச் சென்றனர்.

இதனால் கோபம் அடைந்த இஸ்ரேல், ஹமாஸ்க்கு எதிராக போர் பிரகடனம் செய்து காசா மீது தாக்குதலை தொடங்கியது. ஏவுகணைகள் மூலம் தொடர் தாக்குதல் நடத்தியது. ஹமாஸ் அமைப்பினரை ஒழிக்கும் வரை போர் ஓயாது என இஸ்ரேல் பிரதமர் நேதன்யாகு தெரிவித்தார்.

மனிதாபிமான உதவிகள் செல்லாத வண்ணம் போரை தொடர்ந்து நடத்தியது. இதனால் வடக்கு காசாவில் உள்ள பொதுமக்கள் தெற்கு பகுதி நோக்கி ஓடத்தொடங்கினர்.

இஸ்ரேலின் பதிலடியில் காசா சீர்குலைந்துள்ளது. பெண்கள், குழந்தைகள்- சிறுவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கொல்லப்பட்டனர். இதுவரை 14 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இதனால் உலக நாடுகள் போர் நிறுத்தம் வேண்டும் என வலியுறுத்தின. ஆனால், இஸ்ரேல் ராணுவம் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தியது. மருத்துவமனைகள், மசூதிகள் என எந்த இடத்தையும் விட்டுவைக்கவில்லை.

