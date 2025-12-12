Live
      உக்ரைன் எரிபொருள் நிலையங்களில் தாக்குதல்- 90,000 பேர் மின்சாரமின்றி தவிப்பு
      உக்ரைன்

      உக்ரைன் எரிபொருள் நிலையங்களில் தாக்குதல்- 90,000 பேர் மின்சாரமின்றி தவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Dec 2025 2:51 PM IST
      • எரிபொருள் நிலையங்களை குறிவைத்து ரஷிய ராணுவம் ட்ரோன் தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளது.
      • உக்ரைனின் துறைமுகங்களில் மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது.

      தெற்கு உக்ரைனில் ஓடேசா பகுதியில் எரிபொருள் நிலையங்களை குறிவைத்து ரஷிய ராணுவம் ட்ரோன் தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளது.

      ரஷியா நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் உக்ரைனின் துறைமுகங்களில் மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது.

      ரஷியாவின் தாக்குதலால் உக்ரைனில் 90,000 பேர் மின்சாரமின்றி தவித்து வருவதாக உக்ரைன் அரசு தெரிவித்துள்ளது.

