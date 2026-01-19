என் மலர்tooltip icon
      ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் குண்டு வெடிப்பு: 7 பேர் உயிரிழப்பு
      ஆப்கானிஸ்தான்

      ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் குண்டு வெடிப்பு: 7 பேர் உயிரிழப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Jan 2026 9:09 PM IST
      • ஓட்டலை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
      • முதற்கட்ட விசாரணையில் 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் நடைபெற்ற வெடிகுண்டு தாக்குதலில் 7 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 13 பேர் காயம் அடைந்துள்ளனர்.

      காபூல் நகரின் முக்கிய வணிக பகுதியில் ஒன்றாக கருதப்படும் ஷஹர்-இ-நவ் பகுதியில் ஓட்டலை குறிவைத்து வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளது. காபூலில் மிகவும் பாதுகாப்பான பகுதியாக இந்த இடம் கருதப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

      குண்டு வெடிப்புக்கு எந்த அமைப்பும் இதுவரை பொறுப்பேற்கவில்லை.

      kabul காபூல் 
