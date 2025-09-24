என் மலர்
விக்டோரியா ஹால் அடுத்த மாதம் திறப்பு
- விக்டோரியா ஹாலின் முழு கட்டடத்தையும் அதன் தொன்மை மாறாமல் புதுப்பிக்கும் பணிகள், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தன
- புனரமைப்பு பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டிய நிலையில், மீதமுள்ள பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்பட உள்ளது.
சென்னை:
சென்னையின் குறிப்பிடத்தக்க அடையாளங்களில் ஒன்று விக்டோரியா பப்ளிக் ஹால்.
சென்னை சென்ட்ரல் ரெயில் நிலையத்துக்கும்- மாநகராட்சி கட்டிடத்துக்கும் இடையில் சிவப்பு வண்ணத்தில் கம்பீரமான கோபுரத்துடன் காட்சியளிக்கும் இந்த கட்டிடம் இந்தோ-சராசெனிக் கட்டிடக் கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறது.
1882-ம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் காலத்தில், சென்னைக்கு பொதுவாக ஒரு அரங்கு கட்ட வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டு 1890-ம் ஆண்டு திருவாங்கூர் மகாராஜா, மைசூர் மகாராஜா, புதுக்கோட்டை அரசர் உள்ளிட்டவர்களின் உதவியுடன் ரூ.16,423 செலவில், சென்னை மூர் மார்க்கெட் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 57 கிரவுண்ட் பரப்பளவில் விக்டோரியா பொது அரங்கம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.
அந்த ஆண்டு இங்கிலாந்து மகாராணி விக்டோரியா ராணியாகப் பட்டம் ஏற்று 50-வது ஆண்டு நிறைவு பெற்றிருந்தது. அதற்கான பொன் விழாவை ஆங்கிலேயர் அரசு கொண்டாடியது. இந்த விழா தொடங்கும் போது, இந்த கட்டடப் பணிகளும் நிறைவடைந்திருந்ததால், இந்த கட்டடத்திற்கு 'விக்டோரியா பப்ளிக் ஹால்' என்று ஆங்கிலேயரால் பெயர் சூட்டப்பட்டது.
பின்னர் சென்னை மாநகரத்தின் கலையரங்கமாகவும், பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெறும் இடமாகவும் மாறியது விக்டோரியா ஹால். 1893 -ம் ஆண்டு பிரம்ம ஞான சபையின் முதல் கூட்டம் விக்டோரியா அரங்கத்தில் தான் கூட்டப்பட்டது. 1897 -ம் ஆண்டு சுவாமி விவேகானந்தர் இங்கு பொதுக்கூட்டம் நடத்தி சொற்பொழிவாற்றியதும் உண்டு.
திராவிட கட்சிக்கு முன்னோடியாக இருந்த நீதிக்கட்சி முதன்முதலில் தனது பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தியது விக்டோரியா ஹாலில் தான்.
மூன்று தளங்கள் கொண்ட இந்த விக்டோரியா அரங்கில் தமிழ், தெலுங்கு, ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் பல நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்பட்டுள்ளன. கீழ்த்தளத்தில் மியூசியமும், நூலகமும் இருந்தன. முதல் தளத்தில் நாடகங்களும் பல கூட்டங்களும் நடத்தப்பட்டன. அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றாக கூடி, கலைகளை பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இந்த விக்டோரியா அரங்கம் கட்டப்பட்டதாகவும், சென்னையில் முதன் முதலில் திரைப்படம் திரையிடப்பட்ட அரங்கம் என்ற பெருமையும் இதற்கு உண்டு.
இவ்வளவு பெருமைகளையும் கொண்ட விக்டோரியா பொது அரங்கத்தை, சென்னை 2.0 திட்டத்தின் கீழ், ரூ.32.62 கோடி மதிப்பீட்டில் பழமை மாறாமல் புனரமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள 2023-ம் ஆண்டு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. அந்த வகையில், விக்டோரியா ஹாலின் முழு கட்டடத்தையும் அதன் தொன்மை மாறாமல் புதுப்பிக்கும் பணிகள், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தன.
தற்போது வரை, நிலநடுக்கத்தை தாங்கும் வகையில் மறுசீரமைப்பு, மரத்தளம் மற்றும் மரப்படிகட்டுகள் சீரமைப்பு, கட்டடத்தின் வெளிப்புறம் மற்றும் உட்புறம் ஆகிய பகுதிகள் சீரமைப்பு, கட்டடத்தின் மையப் பகுதியில் உள்ள கலை அரங்கங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு வண்ண ஓவியங்கள் தீட்டப்படுவது போன்ற பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், கட்டடம் முழுவதும் காண்போரை கவரும் வகையில், முகப்பு விளக்குகள் மற்றும் வண்ண விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அரங்கம் முழுவதும் குளிரூட்டப்பட்டதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. முதல் தளத்தில் முக்கியஸ்தர்களின் நிர்வாக இடமாகவும், கலாச்சார இடமாகவும் பயன்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, விக்டோரியா ஹாலில் மேற்கூரையை சீரமைக்கும் பணிகள் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது அந்த பணிகளும் முழுவதுமாக நிறைவடைந்துள்ளன.
அதே போல், கட்டடத்தின் சுவர்களை சீரமைப்பது, சுண்ணாம்புப் பூச்சு வேலை, மரத்திலான படிக்கட்டுகள் அமைக்கும் பணிகளும் நிறைவடைந்துள்ளன. குறிப்பாக, முதல் தளத்திலிருந்து மேல் தளங்களுக்கு செல்ல நவீன முறையில் "கண்ணாடி லிப்ட்" அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களுக்கென தனித்தனியாக கழிவறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அதே போல் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தேங்காதவாறு வடிகால்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இப்போது கட்டடத்திற்கு வண்ணம் பூசுதல், ஓவியங்கள் வரைதல் உள்ளிட்ட சில வேலைகள் மட்டுமே உள்ளன. மேலும், கட்டிடத்தின் வெளிப் பகுதியில் பசுமையான புல் தரைகள், கட்டடத்தைச் சுற்றியும் சிமெண்டில் ஆன இன்டர் லாக்கிங் கற்கள் பொருத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன"
புனரமைப்பு பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டிய நிலையில், மீதமுள்ள பணிகள் விரைவாக முடிக்கப்பட உள்ளது. அதனால் விக்டோரியா ஹாலை பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக அடுத்த மாதம் திறக்க அரசு முடிவு எடுத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.