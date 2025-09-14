என் மலர்
செய்தியாளரிடம் நடனமாடி ரகளையில் ஈடுபட்ட த.வெ.க. தொண்டர்கள் - வீடியோ வைரல்
- திருச்சியை தொடர்ந்து அரியலூரில் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்
- விஜயின் பிரசார பயணத்தை தேசிய பத்திரிகைகளும் களத்தில் இருந்து செய்தி சேகரித்தன.
த.வெ.க. தலைவர் விஜய் தனது முதல் அரசியல் பிரசாரத்தை தொடங்கினார். விஜயின் வருகையில் நேற்று திருச்சி தொண்டர்களால் குலுங்கியது. கட்டுக்கடங்காத ரசிகர்கள், தொண்டர்கள் கூட்டத்தால் பிரசார களத்திற்கு விஜயால் நேரத்திற்கு செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது.
திருச்சியை தொடர்ந்து அரியலூரில் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொண்டார். விஜயின் பிரசார பயணத்தை தமிழக செய்தி சேனல்கள் மட்டுமில்லாமல் தேசிய பத்திரிகைகளும் களத்தில் இருந்து செய்தி சேகரித்தன.
இந்நிலையில், அரியலூரில் பிரபல ஆங்கில செய்தித்தாளின் நிருபர் விஜயின் பிரசார பயணத்தில் செய்தி சேகரித்து கொண்டிருக்கும்போது த.வெ.க. தொண்டர் ஒருவர் நடனமாடிய படியே அவரை செய்தி சேகரிக்க விடாமல் தொந்தரவு செய்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது. செய்தியாளரின் கழுத்தில் த.வெ.க. கோடியை போட்டு தொண்டர் ரகளையில் ஈடுபட்டார். தொண்டரின் தொந்தரவை மீறியும் செய்தியாளர் செய்தி சேகரித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.